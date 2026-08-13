González Cacheiro, sobre su gestión de la crisis del agua: “Dormía 4 o 5 horas al día”

Pleno del Ayuntamiento de Oza Cesuras NDS

“¿Que quizás la empresa pudo hacer algo más? De acuerdo. ¿Que quizás, en vez de irme a dormir 4 o 5 horas al día, podía haber estado de aquí para allá más tiempo? De acuerdo. Pero que nadie diga que no se vio al alcalde en las primeras 36 horas de la avería porque es una vergüenza decir eso. Una rotura de una tubería en situación de sequía no se la deseo a nadie”. Así se descargaba este jueves el alcalde de Oza Cesuras, Pablo González Cacheiro, ante las críticas de la oposición en un pleno que los propios grupos de PSOE y BNG pidieron para que el regidor diese explicaciones sobre la crisis del agua en el municipio, que comenzó el 30 de julio y se mantuvo una semana.

La nacionalista Estefanía Busto acusó a Cacheiro de “eludir responsabilidades” y no informar debidamente a los vecinos durante los días que duró el corte. “A súa resposta foi insuficiente, tardía e contraditoria en moitos casos. A empresa concesionaria pode ter avarías ou erros, pero a responsabilidade última sobre o servizo é do concello e vostede debe fiscalizar a concesión e asumir o que corresponda, non desentenderse”, espetó. Busto aludió directamente al transporte de agua mediante cisternas agrícolas, que sembró dudas entre los habitantes sobre si era agua apta para consumo.

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Laura Sánchez (PSOE) criticó la postura “ausente” del Ayuntamiento y llamó la atención sobre la antigüedad de la red en Cesuras: “Sábeo e por iso ese servizo faise a través dunha concesionaria, porque así evita ter que xestionar as incidencias”, señaló la socialista, quien también inquirió a González Cacheiro sobre las medidas sanitarias del transporte de agua: “Cando veu que o traslado se estaba facendo con camións cisterna agrícolas, esixiulle a Espina & Delfín garantías de salubridade?”.

Ayuda a dependientes y hosteleros El alcalde ocense destacó que el Ayuntamiento mantuvo un contacto continuo con los vecinos dependientes –a través del departamento de Servicios Sociales–, a los que se suministró el agua necesaria durante los días sin servicio; además, alega que también se interesó por la situación en la hostelería y ofreció ayuda a los afectados, todos en el ámbito de Cesuras.

Mónica Fernández Aceytuno, concejala no adscrita, pidió crear una comisión del agua con representantes de los tres partidos que integran la corporación, con el objetivo de realizar un seguimiento del servicio y ejecutar las obras necesarias en la red.

Cacheiro aseguró haber contratado varios análisis sobre la calidad del agua al margen de los de Espina & Delfín y defiende que apostó por “dejar a los técnicos trabajar” e “intentar restablecer el servicio lo antes posible”. Sobre un posible descuento por las molestias causadas a los residentes, no se pronunció.

Oza Cesuras prohíbe "calquera uso da auga que non sexa para consumo doméstico ou hostaleiro" desde las 19.00 Más información