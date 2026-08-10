Oza Cesuras prohíbe "calquera uso da auga que non sexa para consumo doméstico ou hostaleiro" desde las 19.00

Fuente en A Ponte, Trasanquelos (Cesuras), donde se produjeron problemas con el suministro PATRICIA G. FRAGA

El Ayuntamiento de Oza Cesuras reitera su alerta por la escasez de reservas hídricas y, a través de sus redes sociales, acaba de hacer un llamamiento a la responsabilidad y colaboración ciudadana quedando prohibido "calquera uso da auga que non sexa para consumo doméstico ou hostaleiro" desde las 19.00.

Esto implica que, a partir de esa hora no se puede "lavar vehículos, regar xardíns e hortas; limpar exteriores, patios ou rúas; encher ou repoñer piscinas" y cualquier uso no esencial, indican desde el Gobierno de González Cacheiro.

Durante el resto del día también se recomienda reducir el consumo de agua dado lo extraordinario de una situación que exige la colaboración de todos los vecinos de Oza Cesuras.