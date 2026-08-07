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Oza Cesuras

Cacheiro, ante la crisis del agua de Cesuras: “No creía en el cambio climático hasta que vi el caudal de los ríos”

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
07/08/2026 22:21
El alcalde, Pablo González Cacheiro, compareció con tres de los ediles del Gobierno de Oza Cesuras
El alcalde, Pablo González Cacheiro, compareció con tres de los ediles del Gobierno de Oza Cesuras
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Una semana después del inicio de la crisis de abastecimiento que dejó sin agua durante varios días a varios núcleos del antiguo municipio de Cesuras, el alcalde, Pablo González Cacheiro, compareció ante los medios para exponer lo sucedido, responder a las críticas vecinales y defender la actuación del Ayuntamiento de Oza Cesuras

“Queríamos hablar con datos y estábamos a la espera de los resultados de los análisis”, dijo el regidor, quien sostuvo que una concatenación de circunstancias excepcionales, incluidas una rotura en la captación de Oural y las sucesivas bolsas de aire por el escaso caudal del río, derivaron en una situación que calificó de “límite”, algo nunca vivido antes en Oza Cesuras. 

De hecho, durante su intervención aseguró que “no creía en el cambio climático hasta que vi el caudal de los ríos”, una reflexión con la que trató de ilustrar el impacto que, en su opinión, está teniendo la escasez de lluvias en el sistema de abastecimiento de su municipio y de otros cercanos, apelando a la necesidad de “una solución comarcal” para un asunto comprometido, añadió Cacheiro.

Fuente en Oza Cesuras

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El mandatario intentó explicar cómo es el sistema de abastecimiento y por qué la incidencia afectó de manera desigual a los distintos núcleos de Cesuras. Así, recordó que la captación habitual quedó inutilizada tras la avería registrada el día 30 y que el único recurso disponible fue bombear agua desde la ETAP de Oza dos Ríos. 

Sin embargo, ese suministro también se vio condicionado por el escaso caudal del río, insuficiente para mantener el ritmo de captación necesario para abastecer a todo Oza y todo Cesuras. Según detalló, de acuerdo con la concesionaria activaron un operativo que incluyó reparaciones continuas, el refuerzo del bombeo desde Oza, el uso de camiones cisterna con agua bruta para su posterior potabilización y la incorporación de bombas adicionales para incrementar el caudal, insistiendo en que durante toda la emergencia centraron sus esfuerzos en evitar que el depósito de Seixas quedase completamente vacío, lo que habría complicado aún más la recuperación del servicio.

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Además, presentó un cronograma de las actuaciones realizadas desde que se detectó la avería hasta que se dio por restablecido el suministro, cuando la concesionaria remitió las analíticas a Sanidade, que confirmaron que el agua era apta para consumir

En cuanto al cometido de Espina y Delfín, recordó que, según el contrato vigente, corresponde a la empresa la vigilancia, conservación, mantenimiento y reparación de las instalaciones, y las decisiones técnicas las adoptan sus responsables: “Yo no soy ingeniero hidráulico ni químico; igual que cuando voy al médico me fío de lo que me dice, aquí tengo que basarme en lo que me trasladan los técnicos, no es responsable el alcalde, la alcaldesa o el político de turno”, argumentó Cacheiro.

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Además, negó que no existiese información por parte del Ayuntamiento de Oza Cesuras, pues el 22 de julio ya se había prohibido riegos y otros consumos no esenciales por la disminución de las reservas hídricas, al tiempo que dijo que durante toda la crisis se emitieron comunicados a través de las redes sociales, y se atendieron consultas telefónicas y presenciales, si bien, respecto a las alternativas, aclaró: “Tenemos 17 parroquias, no podemos poner 17 cisternas”, defendió el regidor, que aseguró que uno de los responsables de la concesionaria sufrió una crisis de estrés y se refirió a la intervención de la Guardia Civil

En este sentido, relató algunos de los momentos más tensos de la crisis, como cuando un residente impidió durante horas el acceso de una máquina hasta recibir determinados compromisos por escrito, o un grupo de vecinos bloqueó el paso de los camiones cisterna de uso agrícola para abastecer la potabilizadora: “También me sorprendí, pero me dijeron que lo importante no era el exterior, era que el contenido estaba bien”, atajó Cacheiro

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