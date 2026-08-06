Oza Cesuras informa del restablecimiento del suministro de agua entre críticas vecinales
El Ayuntamiento de Oza Cesuras ha informado a través de un comunicado del restablecimiento del servicio de abastecimiento de agua en Cesuras.
"Informamos de que, tras obter resultados analíticos conformes coa normativa vixente e en coordinación co organismo sanitario, queda restablecido o servizo de abastecemento de auga na ZA de Cesuras para todos os usos, incluído o consumo humano", recoge la nota, difundida a través de los distintos canales de comunicación del Concello de Oza Cesuras.
Con todo, algunos afectados sostienen que el olor del agua sigue siendo "insoportable" y dudan de que esta pueda destinarse al consumo humano, por lo que están tratando de contactar con la concesionaria del servicio, Espina & Delfín.
"Agradecemos a comprensión e colaboración da veciñanza durante estes días", apuntan desde el Gobierno de Plazo González Cacheiro.
En cualquier caso, a la espera de conocer como evoluciona la situación, los responsables municipales indican que "se algún veciño ou veciña detecta auga turbia na súa acometida domiciliaria, pode poñerse en contacto co teléfono de garda de Espina & Delfín, onde atenderán a incidencia coa maior brevidade posible".