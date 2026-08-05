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Oza Cesuras

La oposición de Oza Cesuras pide un pleno extraordinario por los problemas con el agua

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
05/08/2026 14:20
Estefanía Busto y Laura Sánchez Couceiro
Estefanía Busto (BNG) y Laura Sánchez Couceiro (PSOE)
CEDIDA
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La oposición de Oza Cesuras ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para abordar la situación con el suministro de agua en el municipio, especialmente en Cesuras. Las firmas de la portavoz del BNG, Estefanía Busto, junto con las del grupo municipal del PSOE y de la concejala no adscrita, Mónica Aceytuno, suman el mínimo establecido por ley para hacer esta solicitud.

Exigen al alcalde, Pablo González Cacheiro, "que dea explicacións inmediatamente, xa que é inadmisible que a cidadanía estea tanto tempo sen acceso a auga potable", dice la portavoz socialista, Laura Sánchez Couceiro

Los partidos quieren que la sesión solo tenga un punto en el orden del día, la avería y corte de suministro de agua en Cesuras, donde los vecinos llevan "máis de 96 horas consecutivas sen subministro".

“A empresa que xestiona o servizo, neste caso Espina y Delfín, ten que realizar traballos de mantemento, reparación, vixilancia e control da rede municipal de abastecemento segundo o contrato asinado, cando o PP privatizou o servizo do antigo Concello de Cesuras hai agora 9 anos”, dice Estefanía Busto.

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