La crisis del agua en Oza Cesuras continúa: un restaurante de Carres cierra hasta nuevo aviso
El restaurante A de Maruja (Oza Cesuras), ha anunciado el cierre del local "hasta nuevo aviso" debido a los problemas con el abastecimiento de agua vividos desde el jueves pasado, cuando se produjo una avería en una captación de Cesuras y la empresa concesionaria, Espina & Delfín, tuvo que interrumpir el suministro para solucionarla.
A pesar de que el servicio quedó restablecido este lunes -tras más de 72 horas inoperativo-, y de que el Ayuntamiento de Oza Cesuras asegura que el agua ya es apta para el consumo, la propietaria de esta casa de comidas de Carres indica que la turbidez y el mal olor del líquido le impiden funcionar con normalidad.
"Onte, luns, e hoxe non abrín, porque xa fago así moitas veces e non me importa, así espero un pouco a que mellore a cousa. Pero mañá tiña reservada unha mesa de 20 persoas que veñen de distintos sitios e tiven que chamalos para que busquen outro sitio. Dóeme moito, porque eu teño un enorme respecto polos clientes, e ademais no verán hai moita xente que aproveita para facer aquí comidas familiares anuais", explica Maruja Taboada, cuyo negocio acaba de cumplir 30 años.
La hostelera asegura que el alcalde, Pablo González Cacheiro, se ha interesado por su situación y se comprometió a que personal de Espina & Delfín pasase a inspeccionar el servicio en el restaurante, pero considera que esta problemática está durando "demasiado". "Meteron a pata co de transportar a auga en tractores agrarios, o Concello non creo que teña a culpa, aínda que paga os pratos rotos como facemos os demais", reconoce.
Abrir el fin de semana
Taboada confía en que el cierre de su negocio sea testimonial y el viernes, día 7, pueda trabajar sin cortapisas: "Se teño que pechar o fin de semana si que pedirei responsabilidades. Entre o sábado e o domingo pasado atendimos a máis de 150 persoas e para este por aí anda a cousa. Agosto é un mes moi bo no tema económico, pero é que eu non podo deixar tirada a xente que se xunta aquí cada ano coa familia que ten repartida por varios sitios de España. Sábeme moi mal", dice la cocinera.
Desde A de Maruja comentan que no cuentan con agua de pozo o manantial comunitario "por recomendación sanitaria". "Os problemas máis grandes que tiven con Sanidade foi pola auga do pozo e prefiro ter pechado que correr riscos", dice Maruja Taboada.
Aniversario
Este emblemático negocio de Carres celebró por todo lo alto el mes pasado sus 30 años de trayectoria y lo hizo con un evento multitudinario donde la hostelera invitó a churrasco y sardinas.
"Comprei 120 quilos de costilla, 240 chorizos e 70 quilos de sardiñas. Deixeime unha 'pasta' pero disfrútoo tanto. Puxemos cubertos para 330 persoas e aínda repuxemos porque foi chegando máis xente. Foi unha pasada, porque esa xente vén ata aquí por ti. Isto non está ao pé de nada, non se para aquí porque coincide. Tes que vir a dar aquí a propósito", concluye sonriente Taboada.