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Oza Cesuras

Vecinos de Cesuras denuncian la utilización de vehículos de uso agrícola para transportar agua

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
03/08/2026 21:38
Vehículos utilizados para transportar agua de Oza Cesuras
Vehículos utilizados para transportar agua de Oza Cesuras
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Vecinos de Cesuras denuncian que para restablecer el suministro, el agua se transportó directamente desde el río en vehículos de uso agrícola. 

Las autoridades municipales aseguran que es apta para el consumo pero “el olor a purín que desprende es insoportable”, alertaron los afectados. 

También el BNG se hizo eco de esta situación solicitando “celeridade na restitución do abastecemento” y que se actué con urgencia. 

“Unha zona de Cesuras leva sen auga máis de 72 horas e o Goberno local non ofreceu información de primeira man ás afectadas nin solucións temporais”, advirtió la edil Estefanía Busto.

María Barral y Pablo González Cacheiro

Vecinos de Cesuras claman tras cuatro días sin agua “sen ningún tipo de solución”

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