Vecinos de Cesuras denuncian la utilización de vehículos de uso agrícola para transportar agua

Vehículos utilizados para transportar agua de Oza Cesuras Cedida

Vecinos de Cesuras denuncian que para restablecer el suministro, el agua se transportó directamente desde el río en vehículos de uso agrícola.

Las autoridades municipales aseguran que es apta para el consumo pero “el olor a purín que desprende es insoportable”, alertaron los afectados.

También el BNG se hizo eco de esta situación solicitando “celeridade na restitución do abastecemento” y que se actué con urgencia.

“Unha zona de Cesuras leva sen auga máis de 72 horas e o Goberno local non ofreceu información de primeira man ás afectadas nin solucións temporais”, advirtió la edil Estefanía Busto.