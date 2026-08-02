Vecinos de Cesuras claman tras cuatro días sin agua “sen ningún tipo de solución”

María Barral y Pablo González Cacheiro CARLOTA BLANCO

El Ayuntamiento de Oza Cesuras informó este domingo del restablecimiento del servicio de agua durante la mañana, una noticia que los vecinos recibieron con satisfacción, después de pasar desde la tarde del jueves sin suministro por una avería en una captación que se agravó por “la escasez de lluvias en los últimos meses, el descenso en las reservas de agua y el elevado consumo”, indicaba la empresa Espina & Delfín.

Pero la alegría inicial se fue tornando indignación conforme avanzaba la jornada y el agua no volvía. “Debido á situación de seca, a recuperación do depósito é moi lenta, polo que vos pedimos un uso responsable da auga”, recordaba el Ejecutivo local en su comunicado, a primera hora de hoy.

Pero la realidad es que, a las 21.00 horas, vecinos principalmente de parroquias de Cesuras –como Bragade o Dordaño– han confirmado que el servicio no estaba restablecido. “Catro días sen auga sen ningún tipo de solución, non me imaxino á xente que teña animais”, escribió una residente en redes sociales, la cual hacía alusión a unas supuestas “diferencias” entre los núcleos de población de Cesuras y de Oza dos Ríos.

Consumo responsable

El Ayuntamiento de Betanzos también solicitó esta semana la colaboración de la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua “ante la situación de sequía que atraviesa Galicia y la previsión de que pueda prolongarse algunas semanas más”, decía María Barral.

En episodios como el incendio del sábado en A Espenuca, en que los helicópteros tuvieron que tomar agua del río Mandeo, la situación se recrudece.

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