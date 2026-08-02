Tres personas heridas en una colisión frontal entre una furgoneta y un coche en Oza Cesuras

Urgencias del Chuac ARQUIVO EL IDEAL GALLEGO

Tres personas han resultado heridas este domingo en una colisión frontal entre una furgoneta y un coche en la AC-840, a su paso por el municipio coruñés de Oza Cesuras. Todas ellas han sido trasladadas a distintos hospitales de la provincia.

El accidente se produjo algo antes de las 12.00 horas a la altura del kilómetro 20 de este vial, que conduce de Betanzos a Agolada, ya en Pontevedra. Fueron avisados el 061, la Guardia Civil de Tráfico, el GES de Curtis y los Bomberos de Betanzos.

Según el 112, el balance final de personas heridas es de un total de tres, aunque todas ellas estaban liberadas y accesibles, así como conscientes. Así y todo, fueron evacuadas por el personal sanitario a diferentes centros hospitalarios.