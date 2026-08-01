Vecinos de Cesuras denuncian que llevan sin agua desde el jueves 30

Vista da casa consistorial de Oza Cesuras PEDRO PUIG

Vecinos de Cesuras (Oza Cesuras) denunciaron este sábado que permanecen sin servicio de agua desde el jueves 30 por la tarde, cuando se produjo una interrupción generalizada del suministro.

El Ayuntamiento informó de que la empresa concesionaria, Espina & Delfín, explicó que el corte se produjo debido a una avería en la captación de Cesuras, a lo que se suma la escasez de lluvias en los últimos meses, el descenso en las reservas de agua y el elevado consumo.

El Gobierno local indica que la compañía se encuentra realizando pruebas después de solventar la incidencia, aunque vecinos de la parroquia de Bragade confirmaron en la tarde de este sábado que todavía no cuentan con agua en sus domicilios. Sin embargo, otros residentes en el municipio apuntan que la falta de agua va por zonas y afecta, principalmente, a poblaciones de Cesuras, pero no de Oza.

El Consistorio pide "paciencia e comprensión" a la ciudadanía y recuerda que Espina & Delfín ha puesto dos teléfonos a disposición de los usuarios para solicitar información: 981 785 606 y 638 158 076. "Lamentamos as molestias ocasionadas e agradecemos a colaboración de toda a veciñanza", añade.

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