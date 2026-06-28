De Almonte a As Capillas: así es la Romería del Rocío que recorre Oza Cesuras

La Casa de Andalucía celebró su cita anual con la romería del Rocío en Oza Cesuras Germán Barreiros

La Casa da Andalucía en A Coruña volvió a organizar la Romería del Rocío en Oza Cesuras. Hasta allí se desplazaron numerosos andaluces afincados en Galicia y muchos vecinos de la comarca para unirse al camino entre O Castiñeiro, desde donde salieron después del rezo del Santo Rosario, y As Capillas, en San Esteban de Parada.

En este núcleo existen dos ermitas (Natividade y Nosa Señora do Carme) y de ahí su nombre y su arraigada tradición romera, por lo que no es de extrañar su elección como emplazamiento ideal para honrar a la Virgen del Rocío.

San Pedro, las llaves del Cielo y de casi una docena de celebraciones en el área coruñesa Más información

En As Capillas celebraron una misa rociera y una comida campestre y, al caer la tarde, llevaron a hombros la imagen que también ‘recogieron’ en una de las ermitas cumpliendo con el ceremonial que cada año realizan en la Aldea del Rocío.

Antes de completar su recorrido, a medio camino, se detuvieron en el Sanatorio de Cesuras, en O Paraxón, donde se realizó el bautismo de romeros y, a las doce del mediodía, rezaron el Ángelus.

Galería La romería del Rocío de Oza Cesuras Ver más imágenes

Tanto la comida como la música tuvieron un marcado acento andaluz pero con algunas concesiones a Galicia. La alegría acompañó a los romeros durante todo el camino, marchando con orgullo para reivindicar Andalucía. Así, interpretaron varios bailes y compartieron la autenticidad de una romería que cada año atrae a miles de visitantes hasta Almonte, en Huelva.

El Rocío de Oza Cesuras está organizado por la Casa de Andalucía de A Coruña y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Oza Cesuras y de la Junta de Andalucía. Después de casi veinte ediciones, es una cita ineludible para muchos vecinos y visitantes.