De Almonte a As Capillas: así es la Romería del Rocío que recorre Oza Cesuras
La Casa da Andalucía en A Coruña volvió a organizar la Romería del Rocío en Oza Cesuras. Hasta allí se desplazaron numerosos andaluces afincados en Galicia y muchos vecinos de la comarca para unirse al camino entre O Castiñeiro, desde donde salieron después del rezo del Santo Rosario, y As Capillas, en San Esteban de Parada.
En este núcleo existen dos ermitas (Natividade y Nosa Señora do Carme) y de ahí su nombre y su arraigada tradición romera, por lo que no es de extrañar su elección como emplazamiento ideal para honrar a la Virgen del Rocío.
En As Capillas celebraron una misa rociera y una comida campestre y, al caer la tarde, llevaron a hombros la imagen que también ‘recogieron’ en una de las ermitas cumpliendo con el ceremonial que cada año realizan en la Aldea del Rocío.
Antes de completar su recorrido, a medio camino, se detuvieron en el Sanatorio de Cesuras, en O Paraxón, donde se realizó el bautismo de romeros y, a las doce del mediodía, rezaron el Ángelus.
Tanto la comida como la música tuvieron un marcado acento andaluz pero con algunas concesiones a Galicia. La alegría acompañó a los romeros durante todo el camino, marchando con orgullo para reivindicar Andalucía. Así, interpretaron varios bailes y compartieron la autenticidad de una romería que cada año atrae a miles de visitantes hasta Almonte, en Huelva.
El Rocío de Oza Cesuras está organizado por la Casa de Andalucía de A Coruña y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Oza Cesuras y de la Junta de Andalucía. Después de casi veinte ediciones, es una cita ineludible para muchos vecinos y visitantes.