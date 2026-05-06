Los callos del pazo de Santa Cruz de Mondoi, ahora en casa

Antonio Amenedo, cocinero del pazo de Santa Cruz CEDIDA

El cocinero del pazo de Santa Cruz de Mondoi (Oza Cesuras), Antonio Amenedo, se ha propuesto hacer todavía más famosos sus callos -uno de sus platos estrella y con el que ha realizado infinidad de acciones solidarias- y por ello ahora se podrán adquirir en formato para llevar en tiendas de alimentación y, próximamente, en grandes superficies.

"Siempre he sido un apasionado de los callos, es de los platos que más me gustan del mundo mundial. Cuando era joven y volvía a casa de 'carallada' por la plaza de Vigo, pasaba por el Gasógeno y me tomaba la 'derradeira' con Angelito, que llegaba tempranito, sobre las seis, y se ponía a 'fuchicar' con los callos. A mí eso me encantaba. Luego me hice cocinero y trabajé en hoteles de cinco estrellas, pero los callos siempre estuvieron conmigo", relata.

Años más tarde, antes de poner en marcha el pazo de Santa Cruz -que celebró el año pasado su 25 aniversario-, montó con Julián Souto un servicio de callos a domicilio "los domingos, para sacar algún dinerito", y mucho después, en la pandemia, decidió llevar este manjar a los héroes de 2020, los sanitarios. "No podía estar en casa, igual fue egoísta por mi parte pero necesitaba hacer algo. Hablé con mi amiga María José Doce, que trabaja en el Chuac, y le ofrecí llevarles callos los domingos. Tuve que hablar con Inés [Rey] para que me hiciese un salvoconducto y poder llevárselos. Empecé en Urgencias, luego en la UCI de covid y al final los tomaban hasta los de las PCR, allí arriba. Me quedó lo del callero solidario y ahora cada Navidad hacemos la callada para la Cocina Económica en San Agustín", explica el chef, que también recaudó fondos con este plato para los afectados por la dana de Valencia.

Marta Ortega en los cocidos del pazo

Amenedo, un 'terremoto' cuya agenda siempre está llena de eventos, encara una nueva temporada de bodas: "Ya hemos tenido cuatro y hasta final de noviembre tenemos boda todos los sábados. Estamos con pruebas de menú y ya metidos. Literamente, yo salgo de los cocidos y me meto en las bodas a saco".

Sobre los cocidos, el chef presume de haber cerrado la mejor campaña hasta el momento y destaca que ha tenido algunos comensales de excepción: "Fue un éxito absoluto. El cocido se ha puesto de moda, también entre la gente de la ciudad. Este año pasó por el pazo todo 'quisqui', hasta tuvimos a Marta Ortega y su familia", rememora.

Antonio Amenedo y sus callos estarán este domingo, día 10, en San Agustín para celebrar el décimo aniversario de Coruña Cocina, donde también despacharán sus tapas más famosas otros reconocidos chefs de la ciudad como Álvaro Victoriano, Alma García, Ana Señarís, Quique Vázquez, Pablo Morales, Pablo Gallego o Moncho Méndez.

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