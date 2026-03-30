Oza Cesuras perde o seu guión no novo Nomenclátor de Galicia
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informou este luns de que o Consello da Xunta aprobou o novo Nomenclátor de Galicia 2026, que “supón a modificación de 2.530 denominacións de concellos, parroquias e lugares”, entre eles Oza Cesuras, na comarca de Betanzos, que a partir de agora perde o guión que separaba os municipios, fusionados en 2013.
Deste xeito, ratifícase a proposta presentada no mes de xullo no pleno da Comisión de Toponimia, o órgano asesor composto polo Goberno galego, a Real Academia Galega, o Consello da Cultura Galega e institucións como o Instituto Padre Sarmiento ou a Universidade de Santiago de Compostela. Tal e como explicou o presidente, trátanse duns cambios que chegan despois dun “exhaustivo traballo” do Seminario de Onomástica da Real Academia Galega para revisar e actualizar o Nomenclátor de Galicia, elaborado en 2003.
En concreto, tras o estudo de 4.398 topónimos, decidiuse modificar os nomes oficiais de 2.335 lugares, 182 parroquias e 14 concellos. No caso dos municipios pasarán a rexistrarse da seguinte maneira: A Caniza, A Ribeira de Piquín, Alfoz do Castrodouro, Cangas de Morrazo, Cerdedo Cotobade, Mondariz Balneario, O Campo Lameiro, O Castro de Caldelas, O Porto do Son, O Riós, Oza Cesuras e Pastoriza. Todos os topónimos poderán consultarse no Portal da Lingua, no da Real Academia galega e en Toponimia de Galicia.