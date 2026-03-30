El Ideal Gallego Fundado en 1917

Oza-Cesuras

Oza Cesuras perde o seu guión no novo Nomenclátor de Galicia

Noelia Díaz
30/03/2026 15:46
Vista de la casa consistorial de Oza-Cesuras
Vista da casa consistorial de Oza Cesuras
PEDRO PUIG
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informou este luns de que o Consello da Xunta aprobou o novo Nomenclátor de Galicia 2026, que “supón a modificación de 2.530 denominacións de concellos, parroquias e lugares”, entre eles Oza Cesuras, na comarca de Betanzos, que a partir de agora perde o guión que separaba os municipios, fusionados en 2013.

Deste xeito, ratifícase a proposta presentada no mes de xullo no pleno da Comisión de Toponimia, o órgano asesor composto polo Goberno galego, a Real Academia Galega, o Consello da Cultura Galega e institucións como o Instituto Padre Sarmiento ou a Universidade de Santiago de Compostela. Tal e como explicou o presidente, trátanse duns cambios que chegan despois dun “exhaustivo traballo” do Seminario de Onomástica da Real Academia Galega para revisar e actualizar o Nomenclátor de Galicia, elaborado en 2003. 

En concreto, tras o estudo de 4.398 topónimos, decidiuse modificar os nomes oficiais de 2.335 lugares, 182 parroquias e 14 concellos. No caso dos municipios pasarán a rexistrarse da seguinte maneira: A Caniza, A Ribeira de Piquín, Alfoz do Castrodouro, Cangas de Morrazo, Cerdedo Cotobade, Mondariz Balneario, O Campo Lameiro, O Castro de Caldelas, O Porto do Son, O Riós, Oza Cesuras e Pastoriza. Todos os topónimos poderán consultarse no Portal da Lingua, no da Real Academia galega e en Toponimia de Galicia. 

Glorieta en la AC-161 que da acceso a la AC-162La actuación se realiza en la glorieta de San Isidro

La Xunta reparará carreteras en Bergondo, Sada, Betanzos, Oleiros y Oza-Cesuras

Más información
Tres mujeres pasean por la plaza Irmáns García Naveira de Betanzos

La expansión imposible de Betanzos tras seis intentos por mudar el mapa

Más información
Te puede interesar

Futuro barrio de Monte Mero, entre Xuxán y Alfonso Molina

La Xunta aprueba el PIA de Monte Mero con 4.397 viviendas
Abel Peña
Vista de la casa consistorial de Oza-Cesuras

Oza Cesuras perde o seu guión no novo Nomenclátor de Galicia
Noelia Díaz
Un jabalí cierra Alvedro

Alvedro despedirá otras dos rutas mientras se prepara un diseño aeroportuario "coherente e coordinado"
Óscar Ulla
El ideal gallego

Zara, Mango y H&M, las marcas de moda femenina con mayor relevancia en la IA en España
EFE