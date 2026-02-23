Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Oza-Cesuras

Un herido en un accidente en Oza-Cesuras tras quedar atrapado en su furgón frigorífico

Ep
23/02/2026 15:02
Entrada de Urgencias del Chuac
Archivo El Ideal Gallego
El conductor de un furgón frigorífico ha resultado herido este lunes después de quedar atrapado en el interior del vehículo tras sufrir una salida de vía en Oza-Cesuras (A Coruña), lo que obligó a trasladarlo al Hospital Universitario de A Coruña.

En concreto, el accidente se produjo en la carretera de Lois, en la parroquia de Lois y, por su parte, el acompañante resultó ileso, tal y como ha informado el 112 Galicia.

Urgencias Chuac

Herida una persona en Oza-Cesuras tras caer su coche por un terraplén

Más información

Así, la Central de Emergencias tuvo constancia del accidente en torno a las 13.00 horas de este lunes, cuando el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 informó de la salida de vía. De este modo, se pasó el aviso a los Bombeiros de Betanzos, al GES de Curtis y a los agentes de la Guardia Civil.

Una vez en el lugar, los equipos de emergencia utilizaron material para liberar al conductor, que fue atendido por el personal sanitario y, posteriormente, trasladado al hospital.

