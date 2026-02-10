Oza-Cesuras busca al propietario de un sobre con dinero hallado en 2024

Vista de la casa consistorial de Oza-Cesuras PEDRO PUIG

El Ayuntamiento de Oza-Cesuras busca al propietario de un sobre con dinero encontrado el 22 de enero de 2024 y que contiene una gran cantidad de dinero, sin especificar más.

El Ejecutivo local publica la información "ao obxecto de que quen se considere lexítimo propietario poida persoarse nas oficinas municipais e acreditar, por calquera medio de proba, a cantidade concreta extraviada e a súa titularidade". El anuncio puede verse en la web municipal.

El llamamiento se volverá a publicar dos domingos consecutivos y transcurridos otros dos años, precisa la entidad municipal, y añade que de no localizar al dueño, el sobre con el dinero será entregado a la persona que lo encontró.