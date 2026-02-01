Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oza-Cesuras

Herida una persona en Oza-Cesuras tras caer su coche por un terraplén

Ep
01/02/2026 11:53
Urgencias Chuac
Urgencias Chuac
Pedro_Puig
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Una persona ha tenido que ser trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) tras sufrir un accidente de coche y caer por un terraplén en Oza-Cesuras, un siniestro del que el sistema de alerta del vehículo ('E-Call') avisó al 112 Galicia.

El primer aviso se produjo pasadas las 00.30 horas de la madrugada del domingo y situaba al vehículo accidentado en el kilómetro 13 de la AC-840, en la parroquia de A Regueira. La central de emergencias recoge que, ante la alerta, nadie respondía, pero sí se escuchaban ruidos que asemejaban que alguien podía estar en apuros.

A la misma hora, un particular que circulaba por la zona también contactó con el 112 Galicia para comunicar que había visto un coche que había caído por un terraplén, aunque sin poder aportar más datos sobre el siniestro.

De este modo, los gestores de emergencias avisaron al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a Bomberos de Betanzos. También notificaron a los miembros del GES de Curtis, a la Guardia Civil de Tráfico y al personal de mantenimiento de la vía.

Tras llegar al lugar de los hechos, los miembros del GES indicaron al 112 que, después de sacar a la persona del interior del vehículo siniestrado, los profesionales sanitarios la trasladaron en ambulancia al CHUAC. Asimismo, informaron de que el turismo quedaba en el lugar del accidente, puesto que era necesaria una grúa de pluma para su retirada.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Atrápame se podes

A Coruña acolle o primeiro casting de 'Atrápame se podes' desta tempada
Redacción
El ideal gallego

Estos serán los cortes de tráfico en A Coruña durante esta semana
Belen Cebey
Mercado ecológico en la plaza de España

Cancelado el mercado ecológico por alerta meteorológica
Redacción
Paso de Rafah

La reapertura del paso de Rafah está aún en una fase "piloto" de preparativos
EFE