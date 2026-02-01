Herida una persona en Oza-Cesuras tras caer su coche por un terraplén

Urgencias Chuac Pedro_Puig

Una persona ha tenido que ser trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) tras sufrir un accidente de coche y caer por un terraplén en Oza-Cesuras, un siniestro del que el sistema de alerta del vehículo ('E-Call') avisó al 112 Galicia.

El primer aviso se produjo pasadas las 00.30 horas de la madrugada del domingo y situaba al vehículo accidentado en el kilómetro 13 de la AC-840, en la parroquia de A Regueira. La central de emergencias recoge que, ante la alerta, nadie respondía, pero sí se escuchaban ruidos que asemejaban que alguien podía estar en apuros.

A la misma hora, un particular que circulaba por la zona también contactó con el 112 Galicia para comunicar que había visto un coche que había caído por un terraplén, aunque sin poder aportar más datos sobre el siniestro.

De este modo, los gestores de emergencias avisaron al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a Bomberos de Betanzos. También notificaron a los miembros del GES de Curtis, a la Guardia Civil de Tráfico y al personal de mantenimiento de la vía.

Tras llegar al lugar de los hechos, los miembros del GES indicaron al 112 que, después de sacar a la persona del interior del vehículo siniestrado, los profesionales sanitarios la trasladaron en ambulancia al CHUAC. Asimismo, informaron de que el turismo quedaba en el lugar del accidente, puesto que era necesaria una grúa de pluma para su retirada.