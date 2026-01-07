A de Maruja, el templo de las truchas en Carres, cumple 30: “Non foi fácil chegar ata aquí”

Maruja Taboada, el día de Reyes, en la puerta de su restaurante NDS

La vida de Maruja Taboada, nacida en Cutián (Oza-Cesuras) hace 72 años, no ha sido un camino de rosas. Con tres hijos, al separarse decidió comenzar su propio proyecto profesional y el 13 de enero de 1996 abrió A de Maruja, una casa de comidas donde los platos caseros han sido siempre los protagonistas, en especial las truchas, la carne asada y las tripas. Pronto se cumplirán 30 años de un local referente en la comarca de Betanzos al que ‘peregrinan’ cientos de fieles –que ya “son familia”, explica– de martes a domingo.

Después de un breve parón navideño, el local abrió de nuevo esta semana y en días como el de ayer, festivo de Reyes, el cupo de reservas estaba completo. “Cando empecei tiña tres fillos e un matrimonio que se ‘tambaleaba’, estaba buscando o meu camiño. Alquilei esta casa e pasei tres anos alquilada, e aí a miña nai, que era unha muller moito máis lista que min, empezou a presionar para que comprara o local. Tras moito pensar decidinme porque son filla única e así podía estar ao lado dos meus pais para atendelos”, cuenta Maruja, que antes de ser hostelera había trabajado en otros sectores.

De los 14 millones que costaba la propiedad, Taboada disponía de dos. “Empeñeime e costoume moito saír para adiante. O fillo maior estaba na universidade, separeime, o mediano tuvo unha tuberculose... e a pequena tiña só 9 anos. Loitei moito, non foi nada fácil chegar ata aquí”, señala.

En 2009 volvió a invertir para reformar el restaurante y ahí su hijo mayor se implicó al máximo, también económicamente, pero continuaron las dificultades: “Meu pai morrera e miña nai estaba ingresada. Volvín pasalo realmente mal, incluso tiven que despedir a unha muller porque non era capaz de pagarlle; ela era moi boa e dicía que lle baixase o soldo, pero eu non era capaz de ir para a cama pola noite pensando que a estaba estafando”, sentencia.

Relevo generacional

Con la ayuda de sus hijos [su hija es ahora la que lidera la cocina y replica las recetas estrella de su madre, como la llana de ternera asada o las truchas] fue sacando adelante el restaurante y forjando una clientela “do máis fiel”. “Temos un matrimonio de Betanzos que xa viñan cando eran mozos, casaron, tiveron dúas fillas e siguen vindo. A pequena é celíaca e di que este é o seu sitio favorito para comer”, apunta Taboada, que añade que el verano es la estación con más actividad, cuando las mesas se colocan por el jardín y se llegan a despachar en una semana hasta 400 kilos de trucha.

Los más pequeños agradecen sus zonas verdes y también triunfa su ‘palleira’ para comidas de grupos y, en esta época, cocidos. “Para febreiro temos case todos os sábados e domingos colleitos”, dice Maruja, que en jornadas de caza se levanta a las 8 para preparar café a una cuadrilla habitual en el establecimiento. “O que máis valoro deste traballo é que a xente acaba sendo amiga. Fago cada verán unha festa na que convido a churrasco e sardiñas e xuntamos unhas 300 persoas. Unha gran familia”, concluye.

