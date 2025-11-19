Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oza-Cesuras

Localizan a un hombre de edad avanzada que se desorientó cuando circulaba en coche por Oza-Cesuras

Ep
19/11/2025 09:41
Fotografía de archivo de un agente de la Guardia Civil 
El Ideal Gallego

El 112 Galicia ha informado de la localización de un hombre de edad avanzada que se desorientó cuando circulaba con el coche por Oza-Cesuras.

El implicado contactó con un familiar alrededor de las 23.30 horas de este martes y le indicó que se le había quedado el coche atascado en una finca de la zona de Dordaño, en Oza-Cesuras.

El familiar, que lo estuvo buscando sin éxito durante la noche, contactó con el 112 Galicia alrededor de las 6.15 horas y explicó lo sucedido. Poco después, se pudo hablar también con el propio hombre.

Encontrado en buen estado

El 112 dio aviso a la Guardia Civil y al GES de Curtis.

Los miembros del GES encontraron al hombre en buen estado poco después de las 7.30 horas.

Te puede interesar

The Homens, con Martín á esquerda da imaxe

The Homens | "En Galicia sempre houbo moito talento e moita xente facendo cousas interesantes"
Óscar Ulla
grua (6)_19485039

El ritmo actual de la construcción no permite abaratar la vivienda en A Coruña
Abel Peña
Annie Leibovitz visitó ayer el espacio expositivo de la Fundación MOP

Seis imágenes que dan fe del imaginario y del legado creativo de Annie Leibovitz
Óscar Ulla
El delegado en Galicia de la Asociación Española Contra la Meningitis, José María García Colodro, en el Colegio de Médicos de A Coruña

Expertos alertan en A Coruña: “El 40% de los jóvenes tiene el meningococo en la garganta y no lo sabe”
Lucía Crujeiras