Localizan a un hombre de edad avanzada que se desorientó cuando circulaba en coche por Oza-Cesuras

Fotografía de archivo de un agente de la Guardia Civil El Ideal Gallego

El 112 Galicia ha informado de la localización de un hombre de edad avanzada que se desorientó cuando circulaba con el coche por Oza-Cesuras.

El implicado contactó con un familiar alrededor de las 23.30 horas de este martes y le indicó que se le había quedado el coche atascado en una finca de la zona de Dordaño, en Oza-Cesuras.

El familiar, que lo estuvo buscando sin éxito durante la noche, contactó con el 112 Galicia alrededor de las 6.15 horas y explicó lo sucedido. Poco después, se pudo hablar también con el propio hombre.

Encontrado en buen estado

El 112 dio aviso a la Guardia Civil y al GES de Curtis.

Los miembros del GES encontraron al hombre en buen estado poco después de las 7.30 horas.