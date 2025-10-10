Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Oza-Cesuras

Arde un galpón con madera y ropa en Piñoi, Oza-Cesuras

Redacción
10/10/2025 12:18
Bomberos del Consorcio Provincial en una intervención
Los Bomberos de Betanzos acudieron en la mañana de este viernes a Piñoi, lugar de la parroquia de Borrifáns (Oza-Cesuras), donde se declaró un incendio en un galpón.

Aunque fue el 061-Urxencias Médicas quien dio aviso al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, pronto se constató que su presencia no era necesaria al no haber daños a personas, ya que el cobertizo albergaba madera y ropa.

Concretamente, el fuego se inició en torno a las 11.00 horas y a la zona se desplazaron efectivos de los Bomberos de Betanzos y del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Curtis.

