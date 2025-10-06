La Xunta inicia las obras de la pasarela bajo la vía del tren en Oza dos Ríos

Belén do Campo, Pablo González Cacheiro y Begoña Freire, en Oza MONCHO FUENTES

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada del alcalde de Oza-Cesuras, Pablo González, visitó este lunes el núcleo de Oza dos Ríos, donde el Gobierno gallego ha comenzado las obras de ejecución de una pasarela bajo la vía del tren en el núcleo urbano. Do Campo, acompañada también de la directora territorial de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Begoña Freire, lamentó el "retraso de ano e medio no inicio das obras pola demora do Adif en autorizar a actuación".

Los trabajos cuentan con una aportación de la Xunta de más de 1,26 millones de euros y dan respuesta "a unha demanda veciñal ante a perigosidade do tramo actual, que carece de beirarrúas, e é moi frecuentado por peóns, ciclistas non profesionais e persoas con mobilidade reducida", explicó la delegada.

En la visita también estuvieron presentes el director de la obra, técnicos de la Consellería de Vivenda e ingenieros representantes de la empresa adjudicataria, Construcciones y Obras Taboada Ramos SLU.

Do Campo destacó la necesidad de este proyecto y criticó "que se tivera que demorar un ano e medio pola falta do permiso da entidade ferroviaria sen o cal non se podía empezar a executar esta infraestrutura que foi adxudicada en abril de 2024". "En todo este tempo ADIF non foi quen de emitir a autorización necesaria o que obrigou a Xunta a esperar para iniciar esta infraestrutura tan necesaria para a veciñanza", afeó.

El Gobierno gallego asume la licitación, ejecución y financiación de los trabajos, mientras que el Ayuntamiento se hará cargo de la titularidad de la infraestructura y su conservación y mantenimiento. “Hoxe dase o primeiro paso comezando co inicio da escavación para poder executar os micropilotes que soportarán a losa na que se apoiará a estrutura”, explicó Belén do Campo, quien afirmó que el plazo para esta obra es de diez meses.