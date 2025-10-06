De vivir en furgoneta al rural coruñés: el proyecto A Lareira ‘revoluciona’ Oza-Cesuras

Verónica Alfonso, con algunas de las piezas de cerámica que elabora en Dordaño DANIEL LÓPEZ

Desde que llegaron a Dordaño, en Oza-Cesuras, Verónica Alfonso y Daniel López no han parado. Entre la reforma de la casa que compraron y las mil y una actividades que tienen en marcha –entre ellas, un taller de cerámica y el proyecto de un estudio fotográfico–, se han convertido en los vecinos más ‘dicharacheros’ de la parroquia.

Ambos se muestran encantados con haberse mudado al rural coruñés. “Antes de venir a vivir aquí estuvimos un año y medio viviendo en la furgoneta y trabajando en nuestro proyecto Lab On Wheels, de fotografía antigua. Teníamos la idea de que cuando volviésemos no sería para ir a un piso, sino a una casa. No estábamos buscando nada pero un día nos pusimos a fantasear en una comida con mis suegros, miramos medio de broma anuncios y vimos esta casa. Hicimos una visita y nos enamoramos, ya no miramos ninguna más”, explica Verónica Alfonso.

Reconocen que al principio hicieron una búsqueda en lugares como Oleiros o Arteixo, pero “los precios eran desorbitados”. “Tenemos unos amigos que tienen una casa aquí en Oza-Cesuras y siempre nos decían de esta zona. Es verdad que la parte de arriba de la casa estaba un poco terrible pero ya le vimos muchísimas posibilidades. Estamos encantados y con los vecinos más: unos te dan huevos, otros chicharrones, si te ven haciendo algo por aquí fuera te quieren ayudar... Además, al mes de estar aquí instalaron la fibra, así que ya podemos trabajar tranquilamente online”, indica.

Nos gusta el concepto de 'lareira' porque allí es donde se reunía antes la gente y pretendemos que también se reúnan aquí Verónica Alfonso

Daniel y Verónica tienen un negocio, la empresa Ledicia Audiovisual –autora de campañas publicitarias como las de Aceites Abril–, y en nada trasladarán el estudio a Dordaño, donde en unos días empezarán las obras para poner en marcha A Lareira Estudio. “Esperamos tenerlo listo en primavera. Le vamos a dar una vuelta a Ledicia, el estudio va a ser muy grande, con iluminación natural, y nos gusta el concepto de ‘lareira’ porque allí es donde se reunía antes la gente y pretendemos que aquí también se reúnan no solo fotógrafos sino otros artistas. Que haya actividad cultural aquí en Cesuras, que los vecinos lo agradecen mucho. Les gusta que llegue gente que dé vida a casas que estaban abandonadas”, cuenta Alfonso.

La ampliación del estudio les permitirá, apuntan, “hacer cosas mucho más impactantes” a nivel de fotografía y les dará “mucho juego” para Lab On Wheels, negocio con el que recorren ferias y mercados para realizar ferrotipos en directo, una técnica creada en 1850 que consiste en hacer fotografías sobre placas de metal y cuya imagen se forma con plata pura. Un proceso que se efectúa frente al espectador y no deja indiferente a nadie.

Cerámica

A Lareira Estudio convivirá con Casa A Lareira, marca de cerámica que Verónica lanzó hace un año y que le ha dado numerosas alegrías. “Empecé con la cerámica en la pandemia y me lo tomaba como un momento de crear y desconectar. Al venir a vivir aquí pensé que sería muy guay tener un taller para hacer mis cosas y acabamos rehabilitando una antigua cuadra. Lo hice sin más pretensión que la de hacer piezas en mi casa, pensé ‘malo será que mis amigas no me compren algo’ y abrí Instagram”.

En este primer año ha tenido “muchísimos encargos para bodas, bautizos... y de todos los sitios: A Coruña, Madrid, Valencia o Asturias, por ejemplo”, señala la fotógrafa.