En Bra y Callobre se instalaron nuevas canastas

Miño continúa avanzando en su proceso de modernización y acondicionamiento de infraestructuras y espacios municipales. Paralelamente a la mejora de calles y conexiones en distintas zonas del núcleo urbano y áreas rurales, el Gobierno local también está impulsando la renovación del equipamiento deportivo en múltiples instalaciones, con el objetivo de aumentar la calidad de sus servicios y ofrecer más alternativas a los vecinos y vecinas que quieren disfrutar de la práctica de disciplinas como el fútbol sala, el baloncesto o el tenis.

Los trabajos más recientes en esta línea se corresponden con la instalación de nuevas porterías en el CPI Castro Baxoi. Estos se suman a otras mejoras en áreas deportivas de A Galea y Costa Miño, donde también se colocaron porterías, se cambiaron las redes de tenis y se procedió al pintado y cierre de las pistas.

Imagen de las nuevas porterías

Esta serie de actuaciones no se limita al núcleo urbano miñense, sino que tiene en cuenta otras localizaciones del entorno municipal. Sin ir más lejos, en Bra y Callobre se instalaron recientemente nuevas canastas.

Manuel Vázquez Faraldo, alcalde de Miño, asegura que “se algo caracteriza ao noso municipio e á nosa xente é o seu estilo de vida activo, polo que manter unha oferta deportiva ampla, moderna, segura e de calidade sempre está entre as nosas prioridades”.