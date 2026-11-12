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Miño

Finalizan las obras de pavimentación en Sombreu y el Camiño Real de Miño

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
12/11/2026 15:50
Camino reparado en Sombreu, Miño
Camino reparado en Sombreu, Miño
AYTO. MIÑO
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Miño acaba de finalizar las obras de pavimentación y mejora de servicios en un tramo de la AC-160 y el ramal de Sombreu, además de en el Camiño Real. El Gobierno local indica que ha destinado más de 68.000 euros a este proyecto.

A falta del recrecido de arquetas y la señalización horizontal y vertical, apuntan desde el Consistorio, la finalización de estos proyectos contribuye a reforzar la seguridad y la comodidad de las carreteras, tanto para los viandantes como para los vehículos que circulan por esas zonas. 

Manuel Vázquez Faraldo, alcalde, subraya la importancia de las obras en el Camiño Real, "que supoñen un grande avance no proceso de modernización do casco urbano miñense".

Asimismo, el regidor asegura que la rehabilitación del pavimento en ese tramo de Sombreu "axuda a seguir potenciando a mobilidade entre os diferentes núcleos que compoñen o termo municipal".

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