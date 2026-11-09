El nuevo espacio de 140 metros para los jóvenes de Miño, cada vez más cerca

Visita a las obras del nuevo espacio de Xuventude, en Miño

Las obras correspondientes a la construcción de un nuevo espacio destinado a la Juventud en el edificio municipal de Rabazal avanzan a buen ritmo, como comprobaron el alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, y el edil de Deporte, Turismo, Promoción Económica y Juventud, José Manuel Pantín.

El alcalde aseguró que “este proxecto, que xa está collendo forma e comeza a ser recoñecible, demostra o compromiso do Goberno de Miño coa súa xente nova, que debe ter a posibilidade de acceder a diferentes alternativas para desfrutar do seu tempo libre sen necesidade de saír do municipio”, expuso Faraldo.

Además, “Miño é unha localidade moi atractiva para a realización de actividades ao aire libre, pola súa natureza ou as súas praias, pero tamén é importante que habilitemos zonas cubertas nas que os rapaces e rapazas poidan gozar durante a época de chuvias e que, a maiores, sirvan para diversificar a oferta municipal”, explicó Pantín.

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Este espacio, ubicado cerca de la pista deportiva de Rabazal, contará con una superficie de 140 metros cuadrados distribuidos en dos salas de ocio, aseos y una oficina de gerencia. Se destinará a la formación, las reuniones sociales, el ocio y otras actividades que involucren a los chicos y chicas de Miño.

La inversión realizada en esta actuación alcanza los 126.932,60 euros, con el apoyo de Agader a través de una subvención para proyectos de creación, mejora y ampliación de servicios básicos en zonas rurales.