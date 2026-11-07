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Miño

Gadis ya tiene la licencia para construir su supermercado en la urbanización de Costa Miño

Gadisa puede iniciar las obras

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
07/11/2026 12:01
Recreación de cómo será el Gadis de Costa Miño
Recreación de cómo será el Gadis de Costa Miño
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La Junta de Gobierno Local del Concello de Miño ha concedido esta semana a Gadis la licencia de obra para construir la superficie comercial de Costa Miño. Esta autorización supone el último trámite administrativo necesario antes de comenzar la ejecución de la infraestructura.

Con la concesión de la licencia, el siguiente paso es el inicio de las obras de construcción del supermercado. El proyecto, que se desarrollará sobre una parcela de 3.511,98 metros cuadrados delimitada por las rúas Camposas, Madanela, Cepeira y la avenida de Xarío, destaca por su integración urbana, su diseño arquitectónico cuidado y su apuesta por la sostenibilidad ambiental. El edificio se implantará en una ladera, semienterrado, con una altura total aproximada de siete metros, similar a la de una vivienda unifamiliar, lo que minimiza el impacto visual y preserva las vistas y la entrada de luz de las viviendas cercanas.

Gadis de Miño

El Concello y Gadis firman el contrato para la ejecución del supermercado de Costa Miño

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El establecimiento se desarrollará en planta baja y una pequeña entreplanta, con una superficie construida de 1.518,35 metros cuadrados, y contará con servicio de atención directa en pescadería, carnicería y charcutería. La parcela dispondrá de un acceso principal por la avenida de Xarío y una salida por la rúa A Madanela, lo que garantiza una circulación fluida y segura para vehículos y peatones. El proyecto incluye además un aparcamiento con capacidad para 48 plazas.

La actuación contempla también el ajardinamiento de los taludes y retranqueos con especies autóctonas de bajo porte, así como la sustitución de los árboles enfermos o deteriorados en las rúas Camposas y Cepeira. La concesión del espacio tendrá una duración de 30 años.

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, destaca que “esta licenza achéganos a contar cun servizo moi demandado e moi necesario, sobre todo polo crecemento de poboación que está a vivir Miño e, en particular, Costa Miño”. “É un fito que vai a marcar un antes e un despois para a urbanización”, salientó.

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