Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Miño

Miño se moviliza de nuevo "un transporte digno, seguro y eficiente" a los institutos de Betanzos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
23/10/2026 15:28
Concentración afectados servicio de autobús Miño
Concentración afectados servicio de autobús Miño
 
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

"Un servicio de transporte a los institutos de Betanzos digno, seguro y eficiente" es lo que reclaman los vecinos de Miño. Los afectados llevan cinco semanas concentrándose en la calle Galea y, de momento, siguen sin respuestas de la Xunta.

"La Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia sigue sin prestar atención a una problemática que afecta tanto a la comunidad estudiantil como a los usuarios generales del transporte metropolitano", indicaron las autoridades municipales, que insisten en que el servicio se mantiene invariable: un autobús de 49 plazas que no cubre las necesidades de los más de 70 estudiantes que necesitan desplazarse a Betanzos cada mañana para asistir a clase en el IES Francisco Aguiar o en el IES As Mariñas. Una situación que les obliga a muchos a viajar de pie, con los problemas de seguridad consiguientes; o a quedarse en la parada de Miño.

Tanto los vecinos como el Gobierno de Miño permanecen expectantes ante la reunión que los alcaldes de la comarca mantendrán el próximo 29 de octubre con la directora xeral de Mobilidade.

Varios ediles del Gobierno de Miño se unieron a la concentración

Nueva movilización por el transporte en Miño: "Estamos dispuestos a seguir luchando por los escolares de hoy y los de mañana"

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Jefatura Superior de la Policía Nacional

Detenido en Ourense un grupo criminal que robó en A Coruña con el método de la 'siembra'
EFE
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón (c), mantiene una reunión con responsables e investigadores durante la visita a la sede del Centro de Investigación Interuniversitaria de Paisaxes Atlánticas Culturais

Pontón reitera que el BNG rechaza la violencia y lamenta las cargas en A Coruña "contra quien defiende pacíficamente derechos"
EP
Santiso visitó las obras del IES de Viós

Abegondo afronta la renovación de las instalaciones deportivas del IES de Viós
Redacción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó 'La Revuelta'

Sánchez, sobre Feijóo: "Es tan feminista que propone cargarse el Ministerio de Igualdad"
EFE