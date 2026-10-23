Miño se moviliza de nuevo "un transporte digno, seguro y eficiente" a los institutos de Betanzos

Concentración afectados servicio de autobús Miño

"Un servicio de transporte a los institutos de Betanzos digno, seguro y eficiente" es lo que reclaman los vecinos de Miño. Los afectados llevan cinco semanas concentrándose en la calle Galea y, de momento, siguen sin respuestas de la Xunta.

"La Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia sigue sin prestar atención a una problemática que afecta tanto a la comunidad estudiantil como a los usuarios generales del transporte metropolitano", indicaron las autoridades municipales, que insisten en que el servicio se mantiene invariable: un autobús de 49 plazas que no cubre las necesidades de los más de 70 estudiantes que necesitan desplazarse a Betanzos cada mañana para asistir a clase en el IES Francisco Aguiar o en el IES As Mariñas. Una situación que les obliga a muchos a viajar de pie, con los problemas de seguridad consiguientes; o a quedarse en la parada de Miño.

Tanto los vecinos como el Gobierno de Miño permanecen expectantes ante la reunión que los alcaldes de la comarca mantendrán el próximo 29 de octubre con la directora xeral de Mobilidade.