Miño ya ha completado un 84% de su plan de mejora y reafirmado de viales

Estos días finalizaron las intervenciones en cuatro caminos

El Concello de Miño sigue avanzando con el plan de mejora y reafirmado de viales en diferentes parroquias municipales. De las 31 actuaciones previstas, ya se han ejecutado un total de 26, lo que equivale a un 84%. El importe global destinado a completar dichas intervenciones será de 800.000 euros.

Las más recientes han sido las obras de mejora de la capa de rodadura de cuatro caminos situados en Perbes, finalizadas durante los últimos días. Concretamente, se han reparado la bajada a Fonte da Leira, el camino de Pena de Abaixo a Cruz, una vía en Bollo y la pista paralela a la vía del tren de Nigrofe a San Xoán.

Ahora, el Ejecutivo local tiene por delante otras cinco actuaciones para completar su plan. En Carantoña se repararán dos viales, uno en A Sapeira y otro que conecta Entre Camiños y Chao do Monte; mientras que en Sombreu/Miño ya se está trabajando en la mejora de la calle Marismas, un tramo del Camiño Real y otro trecho de la AC-160 y el ramal, atravesando Sombreu.

El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, espera que las actuaciones “se executen en breve” y señala que “xa queda menos para a finalización dunha serie de intervencións que contribuirán á mellora das comunicacións en todas as parroquias miñenses e á comodidade e seguridade de todos os veciños e veciñas”.