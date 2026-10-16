Nueva movilización por el transporte en Miño: "Estamos dispuestos a seguir luchando por los escolares de hoy y los de mañana"

Varios ediles del Gobierno de Miño se unieron a la concentración

Nueva movilización de los vecinos de Miño. Por cuarta semana consecutiva, se han concentrado en la parada de autobús de la calle Galea para demandar a la Xunta "un servicio de transporte escolar digno y eficiente para el alumnado del municipio" que cursa sus estudios en los dos institutos de Betanzos. También para toda la ciudadanía miñense que, en este momento, carece de un transporte adecuado, como recuerdan desde Miño.

"Esta convocatoria se repite como consecuencia de la inacción de la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia, que no está atendiendo las reiteradas peticiones del Concello de Miño y de la comunidad educativa miñense", explican los afectados, que recuerdan que "el servicio actual, de 49 plazas para estudiantes y usuarios generales, no es suficiente ni siquiera para los más de 70 jóvenes que lo necesitan, lo que les obliga a quedarse en la parada o viajar de pie, con los evidentes problemas de seguridad que esto supone", informan desde el Gobierno de Vázquez Faraldo.

Las familias, con el apoyo del Ayuntamiento de Miño, se mostraron "dispuestas a seguir luchando por el transporte de los escolares de hoy y los de mañana".