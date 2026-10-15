O BNG propón converter o Parque das Telleiras nun espazo de encontro para toda a veciñanza de Costa Miño
O BNG de Miño propón a mellora integral do Parque das Telleiras, na urbanización Costa Miño, co obxectivo de convertelo nun auténtico parque urbano con alternativas para o paseo, o descanso, a práctica deportiva e a socialización da veciñanza.
“O Parque das Telleiras ten arredor de 17.000 metros cadrados e podería converterse nun lugar de encontro para persoas de todas as idades. Mais a día de hoxe só conta cuns árbores e algúns bancos de pedra, sen unha rede de sendeiros acondicionados, zonas de descanso nin equipamentos que permitan desfrutalo plenamente”, sinala Alberte G. Nicolás, voceiro municipal do BNG.
A proposta nacionalista aposta por acondicionar o espazo e dotar o parque de novos usos, respectando a súa contorna e aproveitando as posibilidades que ofrece a superficie existente. Entre as actuacións propostas polo BNG figuran a creación dunha área canina, delimitada e equipada para garantir o esparexemento seguro dos animais, e a instalación dunha zona de calistenia para practicar exercicio físico ao aire libre.
O BNG tamén considera necesario acondicionar sendeiros e áreas de descanso que faciliten os paseos e permitan combinar diferentes actividades, desde camiñar ou correr até ler á sombra ou compartir tempo en familia. “Queremos que este espazo poida converterse nun punto de encontro para a veciñanza de todas as idades e onde poder desfrutar de diferentes actividades. En definitiva, que o parque sexa un lugar vivo e pensado para todo o mundo”, explica o portavoz nacionalista.
As nacionalistas sinalan que “non ten sentido que unha urbanización como Costa Miño, con arredor dun milleiro de residentes, siga sen aproveitar as posibilidades dun espazo verde destas dimensións”.
Nese sentido, solicitan ao Goberno municipal que planifique a súa mellora para “converter as Telleiras nun parque de referencia que contribúa a mellorar a calidade de vida e dinamice a convivencia entre a veciñanza”.
Illas Climáticas
Ademais, o BNG de Miño propón impulsar un plan para aumentar o número de árbores e crear zonas de sombra no casco urbano para reducir os efectos das altas temperaturas e mellorar o confort térmico dos espazos públicos durante as épocas de calor. A iniciativa aposta por crear unha rede de illas climáticas en rúas, prazas e outras zonas de reunión, con árbores, vexetación e áreas de descanso, así como incorporar solucións alternativas de sombra onde non sexa viábel plantar árbores. O obxectivo é poder afrontar as vagas de calor e garantir espazos públicos máis saudábeis e agradábeis para toda a veciñanza.
Por outra banda, as nacionalistas volverán preguntar ao Goberno municipal pola situación do servizo de conserxería e do ascensor do CPI Castro Baxoi, dúas cuestións pendentes desde o inicio do curso 2026-27. A formación nacionalista pide ao Goberno que aclare se houbo avances na cobertura do posto de conserxe e cando se prevé recuperar o funcionamento do ascensor, ademais de explicar os motivos do seu peche e o estado da certificación necesaria para utilizalo.