Miño inicia las obras de renovación de la calle Marismas

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo (derecha), en la recepción de otras obras AYTO. MIÑO

El Ayuntamiento de Miño iniciará este martes, 13 de octubre, los trabajos de renovación de la calle Marismas, "una actuación muy demandada, especialmente por las familias del alumnado del CPI Castro Baxoi", señala el Consistorio.

Con el objetivo de minimizar su impacto en la comunidad escolar y en el resto de la vecindad miñense, las obras se ejecutarán en cuatro fases diferentes. Este sistema permitirá mantener la circulación en los dos sentidos en la totalidad de la calle, así como las zonas de aparcamiento en aquellos puntos en los que no se estén realizando las intervenciones.

Desde el Gobierno local se recomienda hacer uso de las zonas ‘Bica e arrinca’ de las calles Cobo y Marismas. En el caso de tener que aparcar en esta última, se pide a los vecinos y vecinas que se limite el tiempo de la estancia para colaborar con los demás usuarios. Por su parte, la calle Telle seguirá siendo de uso exclusivamente residencial.

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