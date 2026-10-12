Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Miño

Miño inicia las obras de renovación de la calle Marismas

Los trabajos comienzan este martes, día 13

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
12/10/2026 14:29
El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, y el edil José Manuel Pantín, participaron en el acto de recepción de las obras
El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo (derecha), en la recepción de otras obras
AYTO. MIÑO
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ayuntamiento de Miño iniciará este martes, 13 de octubre, los trabajos de renovación de la calle Marismas, "una actuación muy demandada, especialmente por las familias del alumnado del CPI Castro Baxoi", señala el Consistorio.

Con el objetivo de minimizar su impacto en la comunidad escolar y en el resto de la vecindad miñense, las obras se ejecutarán en cuatro fases diferentes. Este sistema permitirá mantener la circulación en los dos sentidos en la totalidad de la calle, así como las zonas de aparcamiento en aquellos puntos en los que no se estén realizando las intervenciones.

Desde el Gobierno local se recomienda hacer uso de las zonas ‘Bica e arrinca’ de las calles Cobo y Marismas. En el caso de tener que aparcar en esta última, se pide a los vecinos y vecinas que se limite el tiempo de la estancia para colaborar con los demás usuarios. Por su parte, la calle Telle seguirá siendo de uso exclusivamente residencial.

Comida cáncer Miño

La comida solidaria de Miño, en imágenes

Más información
Máquinas trabajando en la calle Real

Comienzan las obras de mejora de la calle Real de Miño, con una inversión de casi 155.000 euros

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El presidente la Xunta de Galicia Alfonso Rueda, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente del Principado de Asturias Adrán Barbón, , durante el tradicional desfile militar por las calles del centro de Madrid

Alfonso Rueda reivindica una España "que suma" con motivo del Día de la Fiesta Nacional
EFE
El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, y el edil José Manuel Pantín, participaron en el acto de recepción de las obras

Miño inicia las obras de renovación de la calle Marismas
Redacción
Visita del papa León a España (12.06)

El papa será hospitalizado el martes al mediodía para ser operado del nódulo en el pulmón
EFE
MADRID, 12/10/2026.- (De i a d, al fondo) El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el tradicional desfile militar por las calles del centro de Madrid en el que participan casi 4.400 militares, 144 vehículos, 39 motos, 50 aviones y 32 helicópteros, este lunes Día de la Fiesta Nacional. EFE/Daniel González

Los ciudadanos se vuelcan con las Fuerzas Armadas en un desfile con insultos a Sánchez
EFE