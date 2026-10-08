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Miño

Comienzan las obras de mejora de la calle Real de Miño, con una inversión de casi 155.000 euros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
08/10/2026 17:47
Máquinas trabajando en la calle Real
Máquinas trabajando en la calle Real
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El Ayuntamiento de Miño ha comenzado las obras de rehabilitación de la calle Real y la intersección con la Estrada da Praia, unos trabajos que lleva a cabo López y Leis SA con una inversión municipal de 154.389 euros

El proyecto contempla la repavimentación de la calle Real, cuyo firme presentaba una importante cantidad de losas y adoquines sueltos, explica el Ayuntamiento. "Con ello se busca absorber la carga de tráfico, muy alta debido a los negocios ahí situados, y evitar futuros desprendimientos y roturas en un tramo que forma parte del Camino Inglés y que, por lo tanto, soporta el paso de numerosos peregrinos durante todo el año", comentan.

Las obras se centran en la rehabilitación del carril central, ya que los laterales, pavimentados con losa de granito, se encuentran en buen estado. Asimismo, está prevista la creación de un paso para peatones y peregrinos en la intersección de la Estrada da Praia con las calles Real y Pardiñeira, con el objetivo de garantizar la seguridad de los viandantes y avanzar en el proceso de cuidado y dignificación del Camino de Santiago.

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