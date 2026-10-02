Miño sale de nuevo a la calle para clamar por un transporte público de calidad

Ciudadanos concentrados en Miño este viernes CEDIDA

Cerca de 100 vecinos y vecinas de Miño han vuelto a concentrarse este viernes en la parada de autobuses de la Rúa Galea para reiterar su descontento con el servicio de transporte a los centros de Secundaria de Betanzos y a otros puntos del área metropolitana. Además, frente a la “inacción”, explican, de la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta, se ha convocado una nueva manifestación, con corte de tráfico, para el próximo viernes, día 9.

Como ya sucedió en la primera movilización, la semana pasada, los participantes se reunieron en el mismo punto a las 07.50 horas para, de forma totalmente pacífica, interrumpir el paso del autobús y retrasar su salida unos minutos.

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, acompañó a las familias durante todo el acto, haciendo hincapié en la importancia de que “isto non se apague”. “Se non, todo o que levamos conseguido vaise perder”, alentó.

Si hasta la semana pasada Monbus, la empresa responsable de la prestación del servicio, enviaba un autobús de 49 plazas, desde entonces se ha vuelto habitual el paso de un vehículo de 60 plazas, recuerdan desde Miño, que considera todavía insuficiente la medida.

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