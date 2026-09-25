Un centenar de personas se concentra en Miño para reclamar un bus exclusivo para escolares

Concentración para reclamar mejoras en el transporte, en la mañana de este viernes CEDIDA

Un centenar de personas se concentraron en la mañana de este viernes en la parada de autobús de la Rúa Galea de Miño para mostrar, una vez más, su descontento con el servicio de transporte interurbano y reclamar la restitución del servicio que había hasta 2020, con dos líneas a Betanzos: una exclusiva para el transporte de escolares y otra para el resto de usuarios.

El Ejecutivo local apoyó con su presencia a las familias en la convocatoria, totalmente pacífica, en las que los manifestantes cortaron durante unos minutos el paso al autobús encargado de prestar el servicio. Este viernes, después de anunciarse la concentración, "el vehículo que llegó tenía 60 plazas, cuando lo habitual es que pase uno de 49, insuficiente para el volumen de personas que necesitan desplazarse a Betanzos", indica el Ayuntamiento. El autocar, dicen, partió ya de Miño con todos los asientos ocupados y el pasillo repleto de escolares y ya no pudo recoger a más personas en el resto de paradas hasta Betanzos.

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, señaló que "a solución pasa por establecer dúas liñas, como había hai catro ou cinco anos: unha escolar e outra para os demais pasaxeiros".

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