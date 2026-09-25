Dimite la portavoz del PP de Miño Fátima Blanco tras anunciarse otra cabeza de lista para 2027

Blanco, a la derecha, en un acto con la conselleira do Mar CEDIDA

La portavoz del PP de Miño, Fátima Blanco, ha anunciado que abandona el partido y renuncia a su acta de concejal después de que la formación anunciase a Sonia Martínez como candidata a las elecciones municipales de mayo de 2027. "Es curioso que hasta hace tres semanas ese puesto se suponía que lo iba a ocupar yo. Es por eso que he decidido abandonar el partido y renunciar a mi acta de concejal, porque cuando la traición viene de aquellos a los que has llamado compañeros, lo mejor es hacerse a un lado", explica en un vídeo difundido en su cuenta de Instagram.

Blanco, nacida en 1988 y de profesión abogada, milita en el PP desde los 18 años y deja el cargo, indica, "con la satisfacción del trabajo bien hecho". "Cada moción, cada ruego, cada intervención en el pleno fue con el convencimiento de que lo que hacía lo hacía por Miño. Me voy con la espinita clavada de no haber conseguido que se arreglase el colegio de Miño y ese nuevo instituto", señala.

El PP de este municipio ha sido escenario de un 'chorreo' de dimisiones en este último mandato. Fátima Blanco se suma a otros seis concejales que han dimitido o renunciado al acta desde junio de 2023 –también lo hizo la propia candidata, Begoña Yáñez–, y que obligó a la formación a ir llamando a los últimos integrantes de la lista. "A los que vienen solo les pido que miren por Miño, hay que dejar a un lado las ambiciones personales", concluye.