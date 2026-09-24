Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Miño

Miño convoca una concentración para reclamar más plazas en los buses a los institutos de Betanzos 

Será este viernes, día 25, en la Rúa Galea

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
24/09/2026 13:56
Los usuarios aseguran que en ocasiones tienen que quedarse en tierra porque el autobús va completo
Bus de la línea B6 en Entrejardines
Archivo El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El municipio de Miño acoge este viernes, día 25, una concentración en la parada de autobús de la Rúa Galea (07.50 horas) para reclamar "un transporte público funcional y operativo" para los alumnos que se desplazan desde Miño hasta los centros de Secundaria de Betanzos.

"Debido a la inoperancia del servicio, a parte del alumnado se le impide acceder al autobús o se ve obligado a ir de pie o sentado en las escaleras durante todo el trayecto, con el peligro que ello supone", declara el Ayuntamiento miñense.

El Ejecutivo de Manuel Vázquez Faraldo apoya estas reclamaciones, que buscan "garantizar la seguridad y la calidad de un servicio público fundamental". Recuerdan que el Gobierno local lleva años demandando una solución eficaz a esta y otras problemáticas del transporte, tanto el metropolitano como el escolar.

"Maltrato" a los alumnos

El BNG de Miño denuncia el "maltrato" de la Xunta al alumnado de Miño que tiene que desplazarse a Betanzos a diario. "É indignante que, a pesar das reiteradas denuncias tanto das familias como do propio BNG, o goberno do PP continúe sen dar unha solución", dice la formación.

Los nacionalistas critican que "esta é a normalidade que o PP desde o goberno da Xunta quere impoñer”, en referencia a que este mismo problema ya ha sido denunciado en cursos pasados "e as solucións nunca chegaron".

Sada, sobre el malestar de los usuarios del transporte metropolitano: "A situación é insostible"

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Pleno ordinario en Carral

Carral propondrá en el pleno la cesión de una parcela para la futura residencia de mayores
Noelia Díaz
Un momento del ensayo de Abraham Cupeiro con la OSG, esta mañana, en el Palacio de la Ópera

Instrumentos de más de 5.000 años en un concierto: así será el 'viaje mitológico' de Abraham Cupeiro y la OSG en A Coruña
Dani Sánchez
El ideal gallego

A Coruña mantiene a raya al covid y la gripe
Noela Rey Méndez
Los usuarios aseguran que en ocasiones tienen que quedarse en tierra porque el autobús va completo

Miño convoca una concentración para reclamar más plazas en los buses a los institutos de Betanzos
Redacción