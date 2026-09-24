Miño convoca una concentración para reclamar más plazas en los buses a los institutos de Betanzos 

Bus de la línea B6 en Entrejardines Archivo El Ideal Gallego

El municipio de Miño acoge este viernes, día 25, una concentración en la parada de autobús de la Rúa Galea (07.50 horas) para reclamar "un transporte público funcional y operativo" para los alumnos que se desplazan desde Miño hasta los centros de Secundaria de Betanzos.

"Debido a la inoperancia del servicio, a parte del alumnado se le impide acceder al autobús o se ve obligado a ir de pie o sentado en las escaleras durante todo el trayecto, con el peligro que ello supone", declara el Ayuntamiento miñense.

El Ejecutivo de Manuel Vázquez Faraldo apoya estas reclamaciones, que buscan "garantizar la seguridad y la calidad de un servicio público fundamental". Recuerdan que el Gobierno local lleva años demandando una solución eficaz a esta y otras problemáticas del transporte, tanto el metropolitano como el escolar.

"Maltrato" a los alumnos

El BNG de Miño denuncia el "maltrato" de la Xunta al alumnado de Miño que tiene que desplazarse a Betanzos a diario. "É indignante que, a pesar das reiteradas denuncias tanto das familias como do propio BNG, o goberno do PP continúe sen dar unha solución", dice la formación.

Los nacionalistas critican que "esta é a normalidade que o PP desde o goberno da Xunta quere impoñer”, en referencia a que este mismo problema ya ha sido denunciado en cursos pasados "e as solucións nunca chegaron".