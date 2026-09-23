Miño garantiza su estabilidad presupuestaria tras la aprobación del Plan Económico-Financiero 2026-2027

El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo JAVIER ALBORÉS

El Ayuntamiento de Miño aprobó en la Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda celebrada este miércoles el Plan Económico-Financiero 2026-2027, que busca "garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, y mantener al municipio dentro de los límites de la regla de gasto", indica el Consistorio.

Según las previsiones estimadas y expuestas en el informe presentado para los dos próximos ejercicios, se espera que el Gobierno miñense siga reduciendo la deuda hasta un 18% para el año que viene y que cumpla con el límite de la regla de gasto con cierto margen sin la necesidad de aplicar ningún tipo de medida correctora.

El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, asegura que "o Goberno local segue dando os pasos adecuados na senda do saneamento económico" y añade que el Ayuntamiento también acordó en esta Comisión de Cuentas destinar cerca de 70.000 euros a la pavimentación de varios tramos de la N-VI en Leiro, Ponte Baxoi y el lugar de Bra.

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