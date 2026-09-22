Sonia Martínez será la candidata del PP de Miño en las Municipales de 2027

Sonia Martínez, en el centro de la imagen, será la candidata del PP en Miño Cedida

El presidente del Partido Popular en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, presentó a Sonia Martínez como nueva candidata del PP en el Ayuntamiento de Miño de cara a las Municipales de 2027.

Martínez (Miño, 1972) es doctora en Ciencias Sociales y directora del Máster en Docencia Superior Universitaria en la UNIR.

En cuando a su andadura política, "a nova candidata foi presidenta de Novas Xeracións e leva vinculada o Partido Popular de Miño desde os 18 anos", explican desde el PPdeG de la Provincia de A Coruña.