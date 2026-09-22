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Miño

Sonia Martínez será la candidata del PP de Miño en las Municipales de 2027

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
22/09/2026 13:07
Sonia Martínez, en el centro de la imagen, será la candidata del PP en Miño
Sonia Martínez, en el centro de la imagen, será la candidata del PP en Miño
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El presidente del Partido Popular en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, presentó a Sonia Martínez como nueva candidata del PP en el Ayuntamiento de Miño de cara a las Municipales de 2027.

Martínez (Miño, 1972) es doctora en Ciencias Sociales y directora del Máster en Docencia Superior Universitaria en la UNIR.

En cuando a su andadura política, "a nova candidata foi presidenta de Novas Xeracións e leva vinculada o Partido Popular de Miño desde os 18 anos", explican desde el PPdeG de la Provincia de A Coruña.

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