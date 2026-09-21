El turismo en temporada alta creció un 7,6% en Miño respecto a los datos de 2025 

Actividades acuáticas en el mar de Miño Carlota Blanco

El turismo en temporada alta (julio y agosto) ha crecido en el municipio miñense un 7,6% con respecto al verano anterior, como acreditan los datos de la Oficina de Turismo de Miño. En sus instalaciones se atendió a un total de 2855 personas en estos dos meses, frente a las 2652 que acudieron a este departamento durante las mismas cuatro semanas de 2025.

Los responsables municipales consideran especialmente reseñable el crecimiento del flujo de peregrinos que pasaron por suelo miñense este verano, puesto que las estadísticas oficiales reflejan un aumento de casi 400 caminantes: de los 1430 de 2025 a los 1829 de 2026.

Además, de acuerdo con los datos del informe, Miño es un destino cada vez más atractivo para visitantes internacionales que escogen Galicia. Es una de las conclusiones que se extrae de las cifras de extranjeros que realizaron algún tipo de consulta en la oficina, que han crecido más de un 33%, pasando de 505 a 675. Italia se mantiene como el país de origen más recurrente, seguido de Estados Unidos, Alemania, México y Portugal.

Con todo, más de la mitad de los visitantes siguen siendo originarios de alguna comunidad de España. En concreto, un 58,6%, con Madrid y Andalucía en lo más alto del podio, lo mismo que en 2025. No obstante, el número de andaluces ha repuntado en el último agosto (272), superando ampliamente al de madrileños (227).

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Desde la Oficina de Turismo señalan que las consultas más comunes son las relacionadas con las rutas que se pueden realizar por el área, las playas del municipio, excursiones en barco o actividades con menores, aunque también preguntan por otros puntos de interés cercanos como las Fragas do Eume; y este año cuestiones puntuales como el eclipse o las rutas interpretativas del Colegio de Arquitectos de Galicia. En el caso de los peregrinos, acudieron mayoritariamente para sellar la credencial y preguntar por servicios gastronómicos o culturales que ofrece Miño.