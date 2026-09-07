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Miño

Miño saca a licitación por 50.000 el acondicionamiento de un kilómetro de vías de Entre Camiños a Chao do Monte y A Sapeira

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
07/09/2026 17:48
Mapa con el camino que se va a obrar señalizado
Mapa con el camino que se va a obrar señalizado
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El Ayuntamiento de Miño acaba de sacar a licitación por 50.000 euros el acondicionamiento de los caminos que conectan Entre Camiños con Chao do Monte y A Sapeira, con un presupuesto máximo para el contrato de 48.385 euros. El plazo límite para la presentación de ofertas es el 17 de septiembre a las 23.59.

En total, se rehabilitará casi un kilómetro de vía: los 560 metros que unen Entre Camiños y Chao do Monte y los 388 metros hasta A Sapeira. En ambos casos, se contempla la limpieza de márgenes y cunetas, la reparación de baches y la incorporación de marcas viales.

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, señala que “el estado actual de deterioro de estas carreteras hace imprescindible una intervención para reparar su superficie y mejorar su adherencia, asegurando así la seguridad vial y la comodidad de los vecinos y vecinas que recorren esos caminos regularmente y de los demás usuarios".

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