Manuel V. Faraldo, alcalde de Miño: "Atopamos un concello en bancarrota, case abocado a un ERE... Hoxe a xente presume de ser de aquí"
Alcalde de Miño desde 2019, o socialista Manuel Vázquez Faraldo encara o último tramo do seu segundo mandato co mesmo entusiasmo que hai sete anos e dúas cuestións “esenciais” sobre a mesa: a construcción dun instituto e a cuberta do CPI Castro Baxoi. “O colexio, os nosos nenos, non poden esperar máis, levan así sete anos”, sinala o rexedor, quen disente das escusas das ratios aducidas pola Xunta. “Hai concellos con moitos menos veciños que teñen instituto”, engade Faraldo.
Seguen sen executarse as obras anunciadas no Castro Baxoi?
Cada ano poñen unha desculpa: que se os técnicos, o orzamento... Tampouco se fixeron este verán e isto é algo que nós non podemos perdoar á Xunta.
O que si estrean este curso é unha nova escola infantil, O Golfiño.
Miño está crecendo moito nesas franxas de idade porque hai xente que ven vivir aquí, xente nova que ten nenos, e esa segunda escola era moi, moi necesaria. As obras executáronse cunha axuda dos Next Generation, canalizada a través da Xunta. Con esta obra, ademáis, recuperamos unha antiga unitaria, que estaba sen actividade e demos solución a unha demanda veciñal, a unha realidade, pois pasamos de 76 prazas de 0 a 3 anos a 117. Miño, como outros concellos, está asumindo un custo elevadísimo por eses servizos, os denominados impropios, pero nós estamos seguros de que investir en educación e conciliación é investir no futuro.
Outro asunto que levan anos tratando é o do azud de auga para Miño. Como lles afecta a crise hídrica que atravesa Galicia?
Nós, aínda que nos incluíron entre os concellos en prealerta, non tivemos problemas de abastecemento e, de feito, demos auga a outros concellos da contorna pero, tal e como está medrando a poboación, necesitaremos un depósito cada vez máis grande polo que a obra do azud é prioritaria para Miño. Entón, presentamos un proxecto e estamos á espera de resposta por parte de Augas de Galicia.
Algún compañeiro seu cuestiona os actuais criterios da Xunta á hora de investir nuns concellos ou noutros de Galicia.
Nós o que dicimos é que nos gustaría que a Xunta tivera un criterio máis obxectivo de reparto, similar ao do POS da Diputación da Coruña, que non destinan todos os cartos ao Plan de Obras e Servizos. O que quero dicir é que todos os ingresos que temos os concellos por parte da Deputación son previsibles, precisamente porque existe unha política de reparto equitativa e por criterios obxectivos, e en cambio, os da Xunta son puntuais e esporádicos. Nalgúns anos pode ser moita cantidade, noutros menos.... Porque non existe unha previsión, unha programación.
Cando vostede asume a Alcaldía de Miño, o concello ten unha débeda altísima polo coñecido como caso Fadesa.
O principal problema que tiña Miño era un tema económico e social. Porque había un montón de familias que tiñan dereito a recibir unhas compensacións, adquirido por sentencias xudiciais, e que non se lles puidera resarcir. Entón, nós tivemos que reconfigurar o asunto de tal maneira que, para poder pagar, o Concello de Miño tivo que asumir uns compromisos de débeda cos ministerios, polos préstamos. Despois tamén se abriu a posibilidade de ir negociando a ampliación do prazo de pago, co que a cuota a pagar é menor. Cal era o handicap cando asumimos o Goberno de Miño? Que a débeda total –non a dos préstamos, a total– polo caso Fadesa eran sobre uns 25 millóns. É dicir, que si o préstamo que había naquel entón, que eran 12 millóns, se pagaba en dez anos, eran dous millóns anuais. E non se podían pagar dous millóns porque os orzamentos eran de cinco.
E que fixo o Goberno de Miño?
Pois fomos renegociando ampliacións de prazo para que agora, na terceira ou cuarta renegociación co Ministerio de Facenda, nos ampliaran o prazo máximo posible, que é ata 2060, co cal estamos pagando uns 400.000 euros. É unha cantidade importante, con iso poderiamos facer moitas obras, pero é moito menor que dous millóns. Cando chegamos aquí, un dos inconvintes co que nos atopamos era que o orzamento para pagar ao persoal estaba moi limitado, practicamente estabamos abocados a un ERE. E non só no fixo falta un ERE, senón ao contrario, porque isto cada vez vai ir crecendo e necesita máis persoal, sobre todo en Urbanismo, Servizos Sociais... Porque cada vez hai máis xente que demanda atención, máis xente interesada en construir casas... En todos os departamentos houbo que facer esforzos.
E aínda queda camiño...
Moito. Nós atopamos un concello en bancarrota e a situación de Miño hoxe en día, é moito mellor, imos reducindo a débeda pouco a pouco... Estamos en 19 millóns, polo que se reduciron seis sen incrementar os impostos nin reducir servizos, que incluso melloran. O que quero dicir é que a situación naquel momento era moi difícil pero grazas, por un lado, ao Ministerio de Facenda, polas facilidades para ir renegociando os prazos de pago, e por outro, á xestión realista, austera e comprometida sempre co Concello, agora está encauzada e a xente está orgullosa de ser de Miño. Ademais, temos que recoñecer que a poboación aumenta e os ingresos tamén medran.
Con todo, segue sendo a débeda o principal problema de Miño?
Está claro que é unha espada de Damocles que seguimos tendo aí pero agora mesmo, cos 400.000 euros e os prazos marcados, creo que é asumible para Miño.
Está o desenvolvemento de Piñeiro, que suporá unhas 500 vivendas máis en Miño.
Todo iso suporá ingresos importantes, e ademais aí quedarán uns 100.000 metros de espazos libres nunha situación privilexiada, entre as marismas, o porto de Miño. A nosa intención é aproveitar todo iso para realizar unha serie de obras, de infraestruturas e instalacións necesarias, como un auditorio.
Resulta curioso que mentres se denuncia escasez de vivenda, dunha menor construcción... Aquí sucede o contrario. A que se debe o ‘boom’ de Miño?
Aquí converxen distintos factores. Un, a disponibilidade de solo e outro, o cambio da xente durante a crise da covid 19. Agora queren construír casas, vivir nunha casa. Despois, para min, outra das claves é a ubicación estratéxica de Miño, que está cerca de todo. Outros alcaldes dirán o mesmo dos seus concellos pero é que nós estamos a metade de camiño entre A Coruña e Ferrol, cerca de Santiago, a un paso de Lugo... E cando a autoestrada sexa de balde... E temos servizos para a conciliación, actividades, praias e unhas sendas verdes extraordinarias, das que estamos moi orgullosos.
Fala dunha ubicación xeográfica privilexiada, a medio camiño entre A Coruña e Ferrol. Nun momento en que se está a debater sobre as áreas metropolitanas, en cal delas sitúa a Miño?
Iso pode ser un problema, pero nós temos claro que a nosa capital de comarca é Betanzos. Nós somos alleos á realidade dos concellos máis alá de Pontedeume. A nosa área metropolitana, cando se deixen dese politiqueo barato, de ese partidismo absurdo que están tendo certos alcaldes e pensen realmente nos cidadáns, é a da Coruña. Creo que é algo pendente de desenvolver desde o principio da democracia.
E en canto ás obras en curso ou comprometidas en 2023?
Unha das cuestións que temos iniciadas e que vamos avanzando bastante ben, ás que nos comprometimos nas anteriores eleccións, son as cubertas das pistas, que xa empezamos. Acabamos de firmar un convenio coa Deputación da Coruña, que investirá 346.000 euros para mellorar as de Perbes. Despois, vamos intervir na Galea, en Bemantes, na cuberta do campo de fútbol de Gallamonde.
Que é o que máis reclaman os veciños de Miño?
Antes era o tema o alumeado, pero agora, tras unha importante intervención, o que máis reclamacións xenera é a limpeza de fincas. Temos un servizo on line, a ‘Liña Verde’ que permite aos veciños comunicar calquera incidencia a través dunha aplicación, e nós trasladamos alertas tamén a través dela.
Hai algún proxecto pendente que lle preocupe especialmente porque semella atrancado?
O enlace coa autoestrada e a dragaxe do Porto de Miño. Co tema da conexión, á espera de aprobación inicial por parte do ministerio, levamos sete anos pero por sorte temos redactado o proxecto, que resultou difícil. En canto á dragaxe, imprescindible para incrementar o calado e mellorar a operatividade, está adiada, cos conseguientes prexuízos, e ademais é insuficiente.