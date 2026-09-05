Miño aprueba la Cuenta General de 2025, con un remanente superior a los 2,1 millones
Miño aprobó en sesión extraordinaria la Cuenta General de 2025, que deja un remanente superior a los 2,1 millones de euros, informa el Gobierno de Manuel Vázquez Faraldo.
El regidor destacó “a estabilidade económica dun municipio que, grazas ao duro traballo de todo o executivo, pode facer fronte á débeda sen renunciar ao impulso de novas medidas para a cidadanía” de Miño.
Al cierre de 2025, la tesorería mantiene un remanente superior a los 2,1 millones de euros, lo que deja un amplio margen al Ejecutivo local para el desarrollo de proyectos urbanísticos y otras iniciativas.
En concreto, la liquidez disponible para gastos generales es de 2.174.840 euros.
Manuel Vázquez Faraldo señaló que “seguimos dando pasos na dirección correcta no que respecta á xestión financeira municipal e ao cumprimento dos nosos obxectivos”.
Durante los últimos meses se tramitaron diferentes proyectos con recursos procedentes de este remanente, como la mejora de las aceras en las calles Cobo, Loios, Marismas y Estrada da Praia, la reposición y rehabilitación de firmes en las calles Barrosa, Carreira y Raxel o la ampliación de la cubierta del campo de fútbol de Gallamonde.
Por otro lado, la Cuenta General de 2025 señala un ligero aumento del endeudamiento, que pasa de los 19 a los 19,3 millones. Este incremento, según explicaron, se debe al préstamo de 974.000 euros para hacer frente a los últimos pagos pendientes a las personas expropiadas de Costa Miño.
Al mismo tiempo, el pasado ejercicio la deuda se amortizó por valor de 730.000 euros y la diferencia entre ambas operaciones explica el leve crecimiento del saldo final.
El alcalde reconoce que “son flutuacións coherentes co proceso de normalización financeira no que nos atopamos” y que “seguiremos reducindo o noso nivel de endebedamento, como vimos facendo nos anos recentes, grazas ao acordo vixente co Ministerio de Facenda para realizar este procedemento cunhas cotas asumibles duns 400.000 euros anuais e un prazo ampliado ata o ano 2060”.