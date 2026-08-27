Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Miño

La Diputación invierte 346.000 euros en la mejora de la polideportiva de Perbes

Fran Moar
Fran Moar
27/08/2026 18:06
Visita a la polideportiva de Perbes
Visita a la polideportiva de Perbes
CEDIDA
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Diputación invertirá 346.000 euros para mejorar las pistas deportivas del núcleo de Perbes, en la parroquia miñense de Vilanova. Las obras incluyen la construcción de una nueva cubierta que permitirá emplear la infraestructura con independencia de las condiciones meteorológicas. De este modo, se podrá dar continuidad a los usos de estas instalaciones a lo largo de todo el año, al tiempo que la reforma permitirá promover eventos de carácter deportivo, cultural y de recreo.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, visitaron las instalaciones, donde este último explicó con detalle las actuaciones que incluye el proyecto y como van a mejorar las condiciones de la práctica deportiva.

Por su parte, Formoso destacó el esfuerzo realizado por la asociación de vecinos de Xarío para concienciar al Gobierno local para que hiciera llegar la demanda de la mejora.

“Este proxecto será un antes e un despois para este espazo, construído nos anos oitenta e que xa deu todo o que tiña que dar. Con esta actuación, haberá unhas pistas máis modernas para o uso e desfrute de toda a veciñanza de Miño”, dijo el presidente provincial que alabó la gestión del regidor de Miño.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

leti2

Leticia Sabater | “A Coruña es el único sitio en el que cierro la contratación con cena: pulpo, vieiras, zamburiñas y carne”
Guillermo Parga
Panorámica de un tramo del paseo de Naval

Oleiros insiste en que la Xunta bloquea la contratación de la obra de la senda de Naval a Canide
Fran Moar
Composición realizada para ilustrar este artículo

Es falso que Suiza sea el primer país en prohibir las mamografías
Info Veritas
Búscate en nuestra galería de la carrera Enki

La carrera ENKI regresa en octubre y este año los usuarios pueden elegir el horario de salida
Redacción