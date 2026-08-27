La Diputación invierte 346.000 euros en la mejora de la polideportiva de Perbes

Visita a la polideportiva de Perbes CEDIDA

La Diputación invertirá 346.000 euros para mejorar las pistas deportivas del núcleo de Perbes, en la parroquia miñense de Vilanova. Las obras incluyen la construcción de una nueva cubierta que permitirá emplear la infraestructura con independencia de las condiciones meteorológicas. De este modo, se podrá dar continuidad a los usos de estas instalaciones a lo largo de todo el año, al tiempo que la reforma permitirá promover eventos de carácter deportivo, cultural y de recreo.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, visitaron las instalaciones, donde este último explicó con detalle las actuaciones que incluye el proyecto y como van a mejorar las condiciones de la práctica deportiva.

Por su parte, Formoso destacó el esfuerzo realizado por la asociación de vecinos de Xarío para concienciar al Gobierno local para que hiciera llegar la demanda de la mejora.

“Este proxecto será un antes e un despois para este espazo, construído nos anos oitenta e que xa deu todo o que tiña que dar. Con esta actuación, haberá unhas pistas máis modernas para o uso e desfrute de toda a veciñanza de Miño”, dijo el presidente provincial que alabó la gestión del regidor de Miño.