Miño transformará la Praza da Fonte con una inversión de más de 300.000 euros

Praza da Fonte en Miño CEDIDA

Miño incluirá el proyecto de reacondicionamiento integral de la Praza da Fonte dentro del Plan Único adicional 2026 de la Diputación, una actuación que contará con un presupuesto de 303.433,12 euros y transformará por completo este espacio urbano situado en la confluencia de la Rúa da Fonte, Rúa Pumariega y el Camino de Santiago a su paso por el municipio.

El objetivo principal de esta intervención es resolver las importantes carencias de ordenación que sufre actualmente la plaza. A día de hoy, el espacio no dispone de una distribución clara de usos, lo que provoca que sea invadido habitualmente por el tráfico rodado y el estacionamiento desordenado de vehículos.

Además, según indica el Gobierno local, el pavimento actual de losas de hormigón se encuentra en un estado de conservación deficiente, con numerosas roturas y baches. A esto se suma que la traza del Camino de Santiago está relegada a una franja de apenas dos metros, a menudo ocupada por coches aparcados, y que el entorno de la fuente cuenta con bolardos que impiden el ancho mínimo para garantizar la accesibilidad peatonal.