Empanadas, helados y artesanía copan Miño: la Feira da Cebola Chata triunfa en su 25 aniversario

Mercado tradicional este domingo en Miño QUINTANA

La Feira da Cebola Chata es el evento estrella de este domingo en Miño, registrando desde primeras horas de la mañana una gran afluencia de público. Mercado tradicional de productos de proximidad, actividades culturales, conciertos y puestos de artesanía, además de degustaciones de empanada o talleres manuales han sido las propuestas del Ayuntamiento para celebrar por todo lo alto el 25 aniversario de esta fiesta, que exalta "uno de los productos más emblemáticos de la localidad", dijo el Ejecutivo de Manuel Vázquez Faraldo.

A las 13.30 se elaboró un clásico como el salpicón a cargo de Alejandro Paadín, acompañado de una cata de vinos comentada organizada por la Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. La sesión vermú, amenizada por el dúo Xilo & Carlos, dio paso a la comida popular servida por la AD Miño.

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La presentación del nuevo helado de cebola chata caramelizada, creado por Bico de Xeado, será uno de los momentos más esperados de esta edición. Habrá que esperar hasta las 20.30 horas de hoy para conocer las características de este sabor, que solo estará disponible en este evento.