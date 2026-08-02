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Miño

Empanadas, helados y artesanía copan Miño: la Feira da Cebola Chata triunfa en su 25 aniversario

Noelia Díaz
Noelia Díaz
02/08/2026 16:49
Mercado tradicional, propuestas culturales, música, artesanía, actividades infantiles y degustaciones gastronómicas completaron esta 25ª edición, en la que la Cebola Chata de Miño fue la gran protagonista
Mercado tradicional este domingo en Miño
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La Feira da Cebola Chata es el evento estrella de este domingo en Miño, registrando desde primeras horas de la mañana una gran afluencia de público. Mercado tradicional de productos de proximidad, actividades culturales, conciertos y puestos de artesanía, además de degustaciones de empanada o talleres manuales han sido las propuestas del Ayuntamiento para celebrar por todo lo alto el 25 aniversario de esta fiesta, que exalta "uno de los productos más emblemáticos de la localidad", dijo el Ejecutivo de Manuel Vázquez Faraldo. 

A las 13.30 se elaboró un clásico como el salpicón a cargo de Alejandro Paadín, acompañado de una cata de vinos comentada organizada por la Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. La sesión vermú, amenizada por el dúo Xilo & Carlos, dio paso a la comida popular servida por la AD Miño.

Galería

Así celebró Miño a su Cebola Chata

Mercado tradicional, propuestas culturales, música, artesanía, actividades infantiles y degustaciones gastronómicas completaron esta 25ª edición, en la que la Cebola Chata de Miño fue la gran protagonistaVer más imágenes

La presentación del nuevo helado de cebola chata caramelizada, creado por Bico de Xeado, será uno de los momentos más esperados de esta edición. Habrá que esperar hasta las 20.30 horas de hoy para conocer las características de este sabor, que solo estará disponible en este evento.

Festa da Cebola Chata @Quintana (32)

Bico de Xeado estrena sabor: 'cebola chata' caramelizada para celebrar el 25 aniversario de la cita culinaria más emblemática de Miño

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