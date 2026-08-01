Miño recibe a la enfermera Andrea Pérez tras ser distinguida por su investigación sobre inteligencia artificial y pacientes oncológicos

Manuel Vázquez Faraldo, alcalde de Miño junto a Andrea Pérez Cedida

El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, recibió esta semana en la Casa Consistorial a la miñense Andrea Pérez, que fue reconocida por el hospital Ribera Povisa como la mejor investigadora de enfermería por su trabajo de fin de grado, 'Impacto de un chatbot educativo en pacientes oncológicos portadores de un dispositivo venoso'.

Se trata de una IA, "como un Chatgpt diseñado para ellos para que mejoren su calidad de vida y sus cuidados en casa", con la que se busca mejorar la forma de afrontar el cáncer y el proceso de tratamiento.

En total hasta el momento Pérez ha atendido en el hospital a 45 pacientes de cáncer, en los cuales se ha constatado un reducción de los niveles de ansiedad.

El regidor la felicitó por su gran trabajo "e polo esforzo e compromiso constante que implica un documento destas características" y la animó a continuar en esta línea.