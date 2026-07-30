Miño impulsa una modificación presupuestaria de 1.438.392 euros para actuaciones urgentes en vías y aceras

La propuesta contempla actuaciones en Barrosa, Carreira y Raxel Cedida

El Ayuntamiento de Miño propone una modificación presupuestaria vía crédito extraordinario, por un importe de 1.438.392 euros, con el objetivo de llevar a cabo diferentes actuaciones que no pueden demorarse en el tiempo.

Esta modificación permitirá financiar actuaciones prioritarias destinadas a la mejora de infraestructuras, tanto en la pavimentación de vías públicas como la renovación de espacios urbanos.

Así, se propone la reposición y rehabilitación de firmes en las rúas Barrosa, Carreira y Raxel, ya que presentan un estado de deterioro en su capa de rodadura que hace imprescindible una intervención para garantizar la seguridad en su uso. El presupuesto asciende a 241.497 euros y el plazo estimado de ejecución será de un mes.

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En lo relacionado con las infraestructuras urbanísticas, además de una importante actuación de mejora de la rúa Marismas que se ejecutará en breve, se programa una actuación global en las aceras y en sus elementos auxiliares, con la finalidad de mejorar su estado y permitir así una mejora en la seguridad peatonal.

Concretamente, se mejorarán las aceras de la rúa Estrada da Praia, para lo que se destinará un presupuesto de 390.141 euros; y en las de las rúas Cobo y Loios, para las que se plantea una inversión de 806.755 euros.

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, aseguró que se trata de actuaciones “que non poden seguir agardando e que a súa execución é prioritaria para garantir a seguridade viaria e mellorar a mobilidade peonil”.