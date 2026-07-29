Bico de Xeado estrena sabor: 'cebola chata' caramelizada para celebrar el 25 aniversario de cita culinaria más emblemática de Miño

Festa da Cebola Chata Archivo El Ideal Gallego

La Feira da Cebola Chata de Miño celebra este año su 25 aniversario con una extensa agenda de actividades para ensalzar uno de los productos más emblemáticos del municipio y de la comarca de Betanzos.

Tradición, gastronomía, música y artesanía protagonizarán una jornada que tendrá lugar este domingo, 2 de agosto, y que incluye una gran novedad: el estreno de un helado de cebola chata caramelizada elaborado por Bico de Xeado.

El programa empezará a las 10.00 horas con la apertura del mercado tradicional de Cebola Chata de Miño, hortalizas, frutas y artesanía. Posteriormente empezarán los talleres, el primero será ‘Da carriza á restra’, a cargo de Moriam Grimes. En él, los asistentes podrán aprender el proceso tradicional de elaboración de las ristras de 'cebola chata' empleando 'carriza', un saber transmitido de generación en generación por las familias cebolleras.

A las 11.00 horas será el turno de los talleres infantiles temáticos, una propuesta pensada para aprender, crear y divertirse descubriendo el patrimonio cebollero de Miño.

A las 11.30 horas empezará a sonar la música con Brincadeira, desde la zona cebollera hasta la carpa principal, donde finalizará con una animada romería participativa en la que el público podrá disfrutar, cantar y bailar al ritmo de la música tradicional gallega.

A las 12.00 horas la artesanía cobrará protagonismo con tres talleres en vivo: uno de sombrerería con Julia Vilariño; otro de cerámica artística con Lucía Ares y Antonio González y otro de escultura en vivo con Charles Bonilla.

A las 12.30 comenzará la recogida de tickets para las degustaciones del mediodía, que arrancarán a las 13.30 horas con una receta de cebola chata de Miño en salpicón elaborada por Alejandro Paadín y, de manera simultánea, una cata comentada de vinos organizada por la Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

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La sesión vermú, prevista para las 14.00 horas, estará amenizada por el Dúo Xilo & Carlos, mientras que la A.D. Miño ofrecerá una comida con navajas y churrasco.

Los actos de la tarde empezarán a las 18.00 horas con juegos tradicionales de madera para toda la familia y continuará a las 19.00 horas con la presentación de ‘A feira das sementes’ a cargo de Títeres Babaluva.

A las 19.30 horas comenzará la venta de raciones de empanadas variadas de Cebola Chata de Miño y a las 20.00 horas se celebrarán las jornadas Gastro-Miño de degustación de productos pesqueros, elaborado y transformado en combinación con el producto de la tierra, a cargo de Marmiño

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Uno de los momentos más esperados llegará a las 20.30 horas con la presentación oficial del helado de 'Cebola Chata Caramelizada', una creación exclusiva de Bico de Xeado realizada para conmemorar el 25º aniversario de la muestra, y que se presenta como una de las sorpresas de esta edición.

Como broche final, a las 21.00 horas, el grupo Zapato Veloz ofrecerá el gran concierto de despedida. La cena, también a cargo de la A.D. Miño con churrasco y navajas, pondrá el cierre a una edición muy especial de la Feira da Cebola Chata de Miño.