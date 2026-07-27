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Miño

Miño licita mejoras de infraestructuras en Bollo y Gallamonde

Fran Moar
Fran Moar
27/07/2026 18:16
Vista del núcleo de Bollo
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El Ayuntamiento de Miño avanza en la mejora de servicios e infraestructuras públicas del municipio licitando dos actuaciones que suponen una inversión de más de 150.000 euros. Se trata de la ampliación de la red de saneamiento en Bollo y la construcción de una EDAR, con un presupuesto de 56.000 euros, y una reforma de la cubierta de las gradas del campo de fútbol de Gallamonde, con 96.000 euros.

La primera de las actuaciones permitirá ampliar la red de saneamiento en la zona oeste del núcleo de Bollo mediante la construcción de un nuevo sistema de depuración. El proyecto contempla la ejecución de una EDAR que se ubicará en el punto más bajo del municipio, en las inmediaciones del Rego dos Muiños. Fuentes del Gobierno local indican que se usarán líneas de tratamiento formadas por decantadores digestores primarios y pozos filtrantes, que están especialmente indicadas para pequeñas poblaciones. Este tipo de línea no precisa de ningún aporte externo de energía, aprovechando el desnivel del terreno para que el liquido circule.

Campo de fútbol

La segunda actuación se corresponde con el graderío del campo de Gallamonde. El proyecto se centra en los laterales de la actual cubierta. En la zona norte de instalará una cubrición de 23 metros de longitud y siete de anchura, mientras que en la sur se colocará una estructura de doce por ocho. Con ambas ampliaciones se garantizará que los espectadores pueden permanecer protegidos de la lluvia y del sol desde el acceso a las instalaciones hasta sus respectivos asientos.

Además, se colocará una pequeña visera a lo largo de toda la cubierta, tanto en la existente como en la nueva, con el objetivo de mejorar la protección de los ocupantes de las filas inferiores. El proyecto también contempla la ampliación de la red de recogida de aguas pluviales y la mejora de la iluminación bajo la cubierta.

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