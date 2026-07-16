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Miño

Miño inaugura las experiencias de observación del cielo de Mariñas Coruñesas

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
16/07/2026 18:23
Observación del cielo en Miño
Observación del cielo en Miño
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La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas abrió en Miño el calendario específico de actividades organizadas con motivo del eclipse solar total del día 12. 

Como Destino Starlight certificado, la entidad organiza un verano repleto de iniciativas para promover las experiencias de observación del cielo, como la vivida esta semana en la plaza de O Parchís. Allí se reunieron 80 participantes en varias tandas para facilitar la explicación didáctica, a cargo de monitores Starlight de la Reserva y de Javier Ares, de Polaris Menorca, que está acompañando en estas actividades a Mariñas Coruñesas.

Así, la entidad invita a vecinos y visitantes a descubrir la magia de la ría de Betanzos bajo las estrellas a través de una experiencia única de ecoturismo: salidas nocturnas en su catamarán eléctrico. Esta iniciativa, sin coste, busca poner en valor también el patrimonio natural del espacio.

Santiso presenta las actividades de la Reserva para el 12 de agosto

Cuatrocientos afortunados contemplarán el eclipse desde un punto privilegiado de Miño

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Las travesías, concebidas para disfrutar de una navegación silenciosa y respetuosa con el medio ambiente marino, tendrán una duración de dos horas y partirán desde la entrada al puerto deportivo de Sada

Durante los meses de verano, se han programado un total de diez salidas exclusivas que permitirán a los asistentes contemplar el atardecer y las primeras estrellas desde un entorno paisajístico privilegiado.

Durante el mes de julio, las salidas tendrán lugar los días 20, 22, 27, 29 y 31, fijando la hora de embarque a las 22.00. Por su parte, para el mes de agosto se han reservado los días 3, 5, 7, 14 y 17, con un horario de embarque ligeramente adelantado a las 21.30.

Desde la organización se recuerda a todos los participantes la importancia de llevar ropa cómoda y de abrigo. Aunque nos encontremos en plena temporada estival, la sensación térmica desciende considerablemente al anochecer durante la navegación en la ría.

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