La Feira da Cultura EnCaMiño convierte el municipio en capital literaria de Galicia

Feira Cultura en CaMiño Archivo El Ideal Gallego

Miño se prepara para acoger la V Feira da Cultura EnCaMiño, que se inaugura mañana y se alargará hasta el domingo 19. Cuatro jornadas en las que la cultura, la literatura y las artes escénicas tomarán las calles y espacios del municipio con una programación diseñada para todos los públicos.

La feria, que ya es una cita consolidada en el calendario cultural gallego, llega a su quinta edición con una propuesta que mezcla tertulias literarias, talleres, rutas literarias por la naturaleza, espectáculos infantiles, proyección de cortometrajes, micro abierto de poesía, firmas de ejemplares y un mercado cultural con presencia de editoriales, librerías e ilustradores.

La apertura, mañana en el Centro Social A Rúa, incluirá talleres para niños y adultos; la inauguración de Xénese, una exposición de pintura y escultura del artista panameño Charles Bonilla; la proyección del cortometraje Adeus Berta, con una charla posterior con Ángela Andrada, actriz y guionista, y una sesión de micro abierto de poesía, Cerimonia de Gaivotas, y la representación de teatro infantil, Moby Dick.

Durante los días siguientes, las actividades se desplazan a la Pista Municipal de O Rabazal.

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Así, el viernes 17 se celebrará el acto de hermandad con Vitoria-NeGrasteiz, el Festival Internacional de Novela Negra y Policiaca, con la participación de su director, Txusmi Sáez, y varios escritores de Euskadi; una charla en torno a la figura de la mujer a lo largo de la historia de la cultura, entre las divulgadoras Sandra Miret, Isa Pérez, Andrea Martínez y Eloísa de Castro, o un coloquio en torno al noir gallego con nombres como Elena Gallego Abad, Manel Loureiro y Manuel Esteban.

El sábado 18 destaca un concierto infantil de Pakolas, la celebración de una ruta literaria por la senda de los molinos del río Medio con Sole Felloza y la presencia de autores consagrados como Nerea Pallares, Carla Montero, Emma Lira, Blanca Lacasa, Azahara Palomeque, Arantza Portabales o Abril Camino.

El domingo, la jornada de clausura, se dedicará a la literatura infantil y juvenil con una función de magia del Mago Teto, y charlas literarias de autores como Paula Carballeira, Antonio M. Fraga, Javier Ruescas, Andrés Quinzaños, May R. Ayamonte, María Menéndez-Ponte, Antía Yáñez, Andrea Maceiras o Érica Esmorís. Además, se realizará una ruta poética por la marisma del Baxoi de la mano de los poetas Miriam Reyes, Ismael Ramos y Miriam Ferradáns.

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La Feria de la Cultura EnCaMiño es una cita que, edición tras edición, ha ido ganando dimensión, prestigio y capacidad de convocatoria hasta situarse entre las propuestas culturales más destacadas del verano. Así lo demuestran los más de 3.000 visitantes en la edición de 2025, que también alcanzó alrededor de 3.000 libros vendidos en un municipio de poco más de 7.000 habitantes como es Miño.

En un contexto en el que buena parte de las actividades culturales están concentradas en las grandes áreas, la Feria de la Cultura EnCaMiño se reivindica como ejemplo de que la cultura hecha desde lo local puede actuar como motor de dinamización social, turística y económica, atrayendo visitantes de toda Galicia y de otras comunidades autónomas.

Esta filosofía ha dado sus resultados a través del reconocimiento, por segundo año consecutivo, por parte del Ministerio de Cultura, que colabora con una ayuda de 20.000 euros, más del doble que en la edición anterior. Esta concesión sitúa a Miño entre los tres únicos ayuntamientos gallegos beneficiarios de esta línea de financiación, en la que fueron seleccionados 99 municipios de toda España.

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A lo largo de los tres días, el público podrá obtener ejemplares firmados por más de medio centenar de autores y autoras, entre los que figuran Javier Marín, Andrea Nusán, Xandra Bilbao, Borja Ribera, Silvia P. Martín, Laura García Fernández, Marta Argüelles, Lù Kano, Maite Mosconi, Ramón D. Veiga o Estíbaliz Espinosa, entre otros.